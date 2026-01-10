IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Емоционалният товар при жените - как да се разтоварите от него

Наистина е нормално да кажете „не“

10.01.2026 | 21:30 ч. 2
Снимка: istock

Въпреки че не можете да елиминирате всеки източник на невидим „труд“, можете да създадете системи, граници и навици, които правят ежедневното жонглиране с живота по-устойчиво. Как да направите това?

Управлявайте времето си по начин, който работи за вас

Управлението на времето не е свързано с това да вмъкнете повече в един вече пълен ден. Вместо това, ефективното управление на времето е свързано с приоритизиране на това, което наистина има значение, и защита на вашата енергия, защото възстановяването на времето ви започва с намерение, а не с съвършенство. Ето няколко стратегии, които могат да помогнат за облекчаване на когнитивното натоварване и да внесат повече спокойствие в хаоса: 

Започнете с идентифициране на най-важните си задачи и приоритети

Инструменти като матрицата на Айзенхауер могат да ви помогнат да категоризирате задачите в четири квадранта въз основа на тяхната спешност и важност, което ви позволява да се съсредоточите върху това, което наистина има значение. 

Разпределете конкретни блокове от време за различни задачи, независимо дали става въпрос за работа, грижи за деца или лични дейности. Инструменти като цифрови календари, онлайн такива или физически планери, могат да ви помогнат да визуализирате деня си и да разпределите времето съответно. 

Създавайте ежедневни или седмични списъци със задачи, за да организирате ангажиментите си. Инструменти като приложения за цифрово управление на задачи, цифрови календари или традиционни списъци с химикалка и хартия могат да ви помогнат да следите отговорностите си. 

Източник: Емоционалният товар: невидимата работа

Източник: Емоционалният товар: невидимата работа

стрес живот женско здраве
