BGONAIR Live Новини Днес | 42

Рецептата Dnes: Рози от колбас

Вкусна декорация за сандвичи, мезета

10.01.2026 | 17:28 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 200 г много фино нарязан колбас
  • чаша – за бяло вино, ракия, вода

Приготвяне:

  • Изберете чашата. 
  • Сложете резен салам върху ръба на чашата така, че половината да е от вътрешната ѝ страна, а другата половина – отвън. 
  • Добавете втори резен, като го застъпите почти наполовина върху първия. 
  • Продължете да добавяте парчета салам, докато направите един кръг. 
  • Така направете 3-4 кръга един върху друг, докато отворът на чашата почти се запълни. Внимателно обърнете чашата на обратно върху дъската за сервиране. 
  • Придържайте парчетата салам да не паднат. 
  • Отделете внимателно чашата. 
  • Саламът ще остане в красива форма на роза. 
  • В зависимост от това какъв колбас ползвате и каква чаша или дори купичка, ще получите различни и красиви рози за хапване. 

