Рецептата Dnes: Рози от колбас

Съставки:
- 200 г много фино нарязан колбас
- чаша – за бяло вино, ракия, вода
Приготвяне:
- Изберете чашата.
- Сложете резен салам върху ръба на чашата така, че половината да е от вътрешната ѝ страна, а другата половина – отвън.
- Добавете втори резен, като го застъпите почти наполовина върху първия.
- Продължете да добавяте парчета салам, докато направите един кръг.
- Така направете 3-4 кръга един върху друг, докато отворът на чашата почти се запълни. Внимателно обърнете чашата на обратно върху дъската за сервиране.
- Придържайте парчетата салам да не паднат.
- Отделете внимателно чашата.
- Саламът ще остане в красива форма на роза.
- В зависимост от това какъв колбас ползвате и каква чаша или дори купичка, ще получите различни и красиви рози за хапване.
