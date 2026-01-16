Българска мощ: Имаме 11-ия по сила паспорт в света

Българският паспорт се нарежда на 11 място по сила в света, според международната компания Henley & Partners.

Henley Passport Index е първият и най-авторитетен индекс за сила на паспортите в света, като разполага с исторически данни, обхващащи 20 години. Той се основава на ексклузивни данни от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), допълнени и актуализирани чрез собствени изследвания и публично достъпни източници. Индексът обхваща 199 паспорта и 227 дестинации и се актуализира ежемесечно, което го прави най-надеждния инструмент за измерване на глобалната мобилност.

Класацията се изготвя чрез детайлна проверка на визовия режим за всеки паспорт спрямо всички възможни дестинации. Паспортът получава точка, ако за дадена страна не се изисква виза, или ако тя се издава при пристигане или чрез електронно разрешение за пътуване (ETA), което не изисква предварително правителствено одобрение, отбелязва БНР. Когато е необходима предварителна виза или електронна виза (e-Visa), не се присъжда точка.

Общият резултат на всеки паспорт е равен на броя дестинации с безвизов достъп. Всички оценки са бинарни, без допълнително претегляне, а паспортите с еднакъв резултат споделят едно и също място в класацията. Следващата позиция се присъжда последователно, без пропускане на рангове, за да се запази яснота и коректност при сравненията.

Индексът приема, че паспортът е валиден и обикновен, притежателят му е пълнолетен и пътува с туристическа или бизнес цел за кратък престой. Henley Passport Index прави ясно разграничение между ETA, които се считат за безвизов режим, и e-Visa, които се третират като визово изискване, с цел да отрази реалното ниво на достъп и усилие, необходимо за пътуване.