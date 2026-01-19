Хороскоп за седмицата – какво ви очаква според зодията

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 19 – 25 януари 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Динамичен период, наситен със събития и преживявания. Почти всичко, което предстои ще е ново или пък ще го почувствате по нов начин. Първо сравнете постигнатото с предварителните замисли. След това подредете наличните ресурси и подгответе изпълнението на следващите етапи. Не се страхувайте от непознатото, но и не форсирайте събитията. Оставете процесите да се развиват в естествения си ред и ще постигнете желаните резултати с минимални усилия.

Телец

В началото на периода опитайте да довършите отложените занимания. През втората половина действайте разумно и с умерено темпо. Периодът е подходящ за провеждане на делови срещи и преговори, за актуализиране на замислите и подреждане на перспективните задачи. Контактите ще са разнообразни, ще подсказват оригинални идеи и ще ви подтикват към нестандартни решения. Участвайте равностойно в изпълнението на колективните проекти, споделяйте творческите си замисли, възползвайте се от всяка възможност за надграждане на личния си капацитет.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg