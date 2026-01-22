Емануел "Топ Гън" Макрон критикува Тръмп със слънчеви очила за 659 евро

Неясно е защо Макрон се появи с очилата на Том Круз от "Топ Гън", но фирмата производител отчете вече страхотен ръст на печалбата, като сайтът за продажби на фирмата се срина от заявки.

Слънчевите очила тип "авиатор" на френския президент станаха основна обсъждана тема в социалните мрежи, докато той критикуваше американския президент Доналд Тръмп заради Гренландия по време на речта си в Давос, отбеляза Ройтерс.

Докато говореше на ежегодния Световен икономически форум в швейцарския планински курорт Давос вчера, френският президент носеше тъмни слънчеви очила.

В социалните мрежи се появиха миймове, коментари и спекулации за външния му вид, като

някои поддръжници го похвалиха за визията му ала "Топ Гън"

докато опонентите му я отхвърлиха като помпозна или спекулираха със здравето му.

От кабинета на Макрон заявиха, че решението да носи слънчеви очила по време на речта си, която се проведе на закрито, е било с цел да защити очите си поради спукан кръвоносен съд.

Един мийм със заглавие "Дуел в Давос" беше стилизиран като пародия на "Топ Гън", с Макрон и Тръмп, които се гледат в очите, и двамата облечени в комбинезони на военни летци, а Макрон, изглеждащ много малък до Тръмп, с огромни авиаторски слънчеви очила.

Препратките към филма от 1986 г. с Том Круз в главната роля бяха повсеместни

"Тръмп: внимавай... Макрон е тук", написа един потребител в социалната мрежа "Екс", със снимка на френския президент с авиаторските очила. "Не можа ли да намери по-обикновени очила?“, попита друг потребител.

Дори Тръмп се включи, подигравайки се на Макрон за очилата му в своята реч в Давос.

Италианската компания iVision Tech, собственик на фирмата за очила "Анри Жулиен", заяви на уебсайта си, че моделът, носен от Макрон, е Pacific S 01 с цена 659 евро. Тя заяви, че е изпратила слънчевите очила на Макрон като подарък, но той е настоял да ги плати и се е уверил, че са произведени във Франция.

Акциите на компанията, търгувана на Миланската борса се повишиха

днес с почти 6%, предаде БТА.

"Новината от тази сутрин беше изненада", заяви изпълнителният директор на групата Стефано Фулчир. "Бяхме засипани с обаждания и запитвания на уебсайта... Сайтът се срина.“