10 тайни за стила, които модните експерти крият

Да изглеждаш стилно и уверено понякога прилича на мистерия. Виждаме знаменитости, инфлуенсъри и модни редактори, които винаги изглеждат безупречно, и често предполагаме, че това се дължи на огромни бюджети или достъп до ексклузивни дизайнерски дрехи. Истината обаче е много по-проста.

Много модни експерти разчитат на практични трикове за стила, които всеки може да използва. Добрият стил не се основава толкова на следването на всяка нова тенденция, а на разбирането на няколко основни принципа – правилна кройка, баланс, семплост и увереност. Професионалните стилисти често изграждат гардероба си стратегически и използват малки детайли, за да направят облеклото да изглежда по-елегантно и добре обмислено.

Вижте 10 тайни за стила, които модните експерти често използват, но рядко обясняват подробно. Това са прости идеи, които могат веднага да подобрят ежедневния ви стил.

1. Кройката е по-важна от марката

Един от най-големите митове в модата е, че скъпите марки автоматично ви правят по-стилни. В действителност кройката на дрехите е много по-важна от етикета.

Дори по-достъпно облекло може да изглежда елегантно, ако стои перфектно на тялото. Стилистите често препоръчват дрехите да се коригират при шивач, така че да следват естествената форма на тялото. Раменете трябва да стоят правилно, панталоните да падат добре, а саката да подчертават стойката.

Малък съвет:

Ако трябва да инвестирате само в едно подобрение, изберете корекции при шивач.

2. Изградете гардероба си около класически основни дрехи

Модните професионалисти рядко започват с нови модерни тенденции. Вместо това те създават визии, използвайки класически основни елементи от гардероба.

Такива са например:

бяла риза

класически дънки

добре скроено сако

неутрален пуловер

малката черна рокля

Тези базови дрехи могат да се комбинират по много начини и служат като основа за десетки различни визии.

