Седмичен любовен хороскоп за 26 януари – 1 февруари

Любовта изисква топлина, безгрижна игра и сериозно внимание. В понеделник Нептун преминава в Овен. Ние сме отговорни за нашата любовна история, независимо дали изпращаме съобщения на човек, когото харесваме или избираме търпението с дългогодишна любов. Меркурий се присъединява към Венера във Водолей. Това определено ще внесе повече игривост в любовта.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 26 януари – 1 февруари.

Овен

Овни, жадувате за флиртове, за това да проявите повече себе си в любовта. Тази седмица Меркурий се среща с Венера във вашия 11-и дом на приятелството, което помага на разговорите да протичат плавно. Организирайте си хубави моменти с приятели, защото социалният ви живот ще е важен за любовния ви.

Пълнолунието в знака на зодия Лъв след това насочва вниманието ви към романтиката и радостта, носейки повратна точка в случайните срещи или причина да празнувате продължаващата любов с партньора си. Споделете желанията си, като планирате нещо забавно да правите с любимия/любимата си. Подарете си топлина, като приветствате собствените си усилия, дори ако плановете се променят.

Телец

Меркурий ще се свърже с Венера, което ще ви мотивира да бъдете по-активни в търсенето на любовта, ако нямате сериозна връзка. Ако пък сте в началото на любовни взаимоотношения, то разговорите за промяна на статуса или следващите стъпки в любовта ще са по-лесни.

Неделното пълнолуние в огнения Лъв може дори да донесе предложение за брак при някои Телци. Лунното събитие ще събуди дълбоки чувства в любовта. Малките жестове ще изграждат доверие помежду ви.

Близнаци

Любопитните разговори стават сладки, докато големите идеи ви вдъхновяват да казвате истината от сърце. Съвпад на Меркурий и Венера ще ви помага да споделяте убежденията си с доброта и хумор. Пълнолунието в Лъв ще ви осигури подхранваща енергия в общуването, без значение дали сте обвързани или не. Словесният обмен трябва да бъде двупосочна улица. Говорете и слушайте в еднаква степен. Определено седмицата ще ви зареди с хубави емоции.

Източник: Любовен хороскоп за 26 януари – 1 февруари