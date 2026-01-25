Рецептата Dnes: Панакота с крем от шамфъстък

Съставки:
- 400 мл течна сметана без захар
- 120 г крем с шамфъстък
- 80 г кристална захар
- 3 листа желатин
Приготвяне:
- Накиснете желатина.
- Първо накиснете листовете желатин в купа, пълна с много студена вода, за около 10 минути, докато омекнат напълно и станат еластични.
- Загрейте кремообразната основа.
- В малка тенджера комбинирайте течната сметана и захарта.
- Загрейте сместа бавно на слаб огън.
- Важно е да не я оставяте да заври.
- Кремът трябва да е достатъчно топъл, за да разтвори лесно останалите съставки.
- След като кремът се загрее, свалете тенджерата от котлона.
- Добавете пастата/крема от шамфъстък.
- Разбийте енергично сместа, докато пастата се разтопи напълно.
- Трябва да се получи еднородна смес.
- Извадете омекналите листове желатин от водата и ги стиснете хубаво, за да отстраните излишната течност.
- Добавете изцедения желатин директно към топлата смес.
- Разбийте енергично, за да се уверите, че желатинът се разтваря перфектно и не оставя остатъци или бучки.
- Изсипете приготвената смес за панакота в избраните от вас чаши за сервиране.
- Оставете десертите да се охладят до стайна температура за около 30 минути.
- След това прехвърлете порциите в хладилника, покрити със свежо фолио.
- Оставете ги да се охладят за няколко часа.
- Преди да сервирате, украсете десерта по ваше желание.
