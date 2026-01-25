IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Панакота с крем от шамфъстък

Много вкусен десерт

25.01.2026 | 09:55 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 400 мл течна сметана без захар
  • 120 г крем с шамфъстък
  • 80 г кристална захар
  • 3 листа желатин

Приготвяне:

  • Накиснете желатина.
  • Първо накиснете листовете желатин в купа, пълна с много студена вода, за около 10 минути, докато омекнат напълно и станат еластични. 
  • Загрейте кремообразната основа.
  • В малка тенджера комбинирайте течната сметана и захарта.
  • Загрейте сместа бавно на слаб огън. 
  • Важно е да не я оставяте да заври. 
  • Кремът трябва да е достатъчно топъл, за да разтвори лесно останалите съставки.
  • След като кремът се загрее, свалете тенджерата от котлона. 
  • Добавете пастата/крема от шамфъстък. 
  • Разбийте енергично сместа, докато пастата се разтопи напълно.
  • Трябва да се получи еднородна смес. 
  • Извадете омекналите листове желатин от водата и ги стиснете хубаво, за да отстраните излишната течност. 
  • Добавете изцедения желатин директно към топлата смес.
  • Разбийте енергично, за да се уверите, че желатинът се разтваря перфектно и не оставя остатъци или бучки.
  • Изсипете приготвената смес за панакота в избраните от вас чаши за сервиране.
  • Оставете десертите да се охладят до стайна температура за около 30 минути. 
  • След това прехвърлете порциите в хладилника, покрити със свежо фолио.
  • Оставете ги да се охладят за няколко часа.
  • Преди да сервирате, украсете десерта по ваше желание. 

