Фъншуй ритуали за пари и късмет през 2026 г.

Фъншуй не е магия, а древно китайско изкуство и наука за балансиране на жизнената енергия чи в пространството. Когато енергията тече свободно, тя подкрепя здравето, хармонията и успеха. Приложен към финансите, фъншуй помага да се отключат каналите за изобилие и да се създадат условия за повече материални възможности и стабилност.

Независимо дали става дума за подреждане на дома, създаване на специален кът за релакс, използване на символи и амулети или практикуване на мантри и утвърждения, малките промени могат да окажат силно въздействие върху връзката ви с парите.

1. Зоната на благоденствието според фъншуй

Според фъншуй всяко пространство може да бъде разделено чрез т. нар. багуа карта – мрежа от девет зони, всяка от които отговаря на различен аспект от живота. Зоната на богатството и изобилието се намира в най-далечния ляв ъгъл, когато застанете на входа на дома или стаята.

Съвети за активиране на тази зона:

Поддържайте мястото чисто и подредено, тъй като безпорядъкът блокира енергийния поток.

Добавете живи растения или елементи, свързани с водата, за да стимулирате движението на чи.

Поставете символи на богатство и предмети с лично значение.

2. Символи и амулети за привличане на пари

Символите във фъншуй не са просто декорация. Те носят смисъл и енергия, които влияят на подсъзнанието и средата.

Най-популярни символи на богатството:

Парична жаба (Джин Чан)

Във фъншуй паричната жаба представлява трикрака жаба с монета в устата, символизираща притока на пари. Поставя се близо до входа или в зоната на богатството, обърната навътре към дома.

Източник: Фъншуй ритуали за пари и благоденствие през 2026