Кравата Вероника се научи да се чеше с четка по гърба

Домашното животно демонстрира неочаквани когнитивни способности

28.01.2026 | 00:45 ч.
Снимка Стопкадър NOVA

Австрийска крава на име Вероника оспорва стереотипите за липсата на интелигентност при животните. Поводът - тя използва дълга четка, за да се почеше по гърба. Това, според учените, е поведение, което много рядко се наблюдава сред себеподобните ѝ, съобщава NOVA. 

13-годишната крава е отглеждано в малко село в живописните Каринтийски Алпи в Австрия. Неин собственик е Витгар Вигеле, който се занимава с органично земеделие. Фермерът забелязал за пръв път Вероника да използва пръчка, за да се почеше на труднодостъпни места, преди около 10 години. 

Новината за необичайните умения на Вероника достигнала до Алис Ауерсперг и Антонио Осуна-Маскаро от Изследователския институт „Месерли“ на Университета по ветеринарна медицина във Виена.

Учените започнали да наблюдават кравата, която впоследствие започнала да използва за почесване метла, вместо пръчка. Оказало се, че в зависимост от това кое място иска да достигне - животното използвало или четката, или дръжката на метлата. 

Експериментите показали, че Вероника се адаптира в избора си на инструмент спрямо ситуацията, демонстрирайки неочаквани когнитивни способности за кравите.

