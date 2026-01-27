Стана ясно какви са бебетата на Коул Тъкър и Ванеса Хъджинс

Коул Тъкър разкри, че с Ванеса Хъджинс имат син и дъщеря. 37-годишната актриса призна, че е родила второто си дете през ноември миналата година, но така и не разкри какъв е полът му.

Първото дете на Ванеса и бейзболистът пък се роди през юли 2024 г. Те не говориха публично и за него, но според слуховете - то е момче. А явно новороденото е момиче.

Сега 29-годишният Коул каза в предаване, че имат "по едно от двете".

"Две деца сега. Имам 7-седмично и дете на година и половина", посочи бейзболистът в подкаста "Baseball Isn't Boring".

Питат го дали има синове или дъщери. И той отвръща, че имат "по едно от двете".

Спортистът сподели още, че с Хъджинс искат да покажат на децата си много хобита, за да намерят те своята страст.

Питат Коул дали иска синът му да стане спортист. "Искам той да прави каквото той иска да прави.", казва той.

