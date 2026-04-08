Ало измамници от България са откраднали над 600 хил. евро от възрастни гърци

Престъпна група, базирана в България, е измамила десетки възрастни хора в Северна Гърция чрез телефонни измами, като е присвоила над 600 000 евро, съобщи „Катимерини“.

Според разследването 48-годишен чужденец е координирал схемата заедно с неизвестни съучастници в периода от септември 2021 г. до август 2023 г.

Измамниците са се насочвали към възрастни жители на Халкидики и Солун, представяйки се по телефона за полицаи или лекари. Те твърдели, че близки на жертвите са пострадали при катастрофа и спешно се нуждаят от пари или бижута – за лечение или за подкуп, за да избегнат арест.

При съгласие от страна на потърпевшите бързо е изпращан човек, който да вземе парите и ценностите. По този начин групата е успяла да събере общо 611 345 евро.

Ало измамниците отдавна върлуват извън пределите на страната ни

Българските телефонни измамници са твърде изобретателни и отдавна не работят на тарен само в България. Макар явлението да е силно разпознаваемо в България, българските престъпни групи действат и в много други балкански държави, като например Румъния, Турция, Гърция. За измами се съобщава и в други европейски държави като Италия, Германия и Франция.

Най-честите измами

Най-честите измами са „пострадал близък“ – обаждане с твърдение, че роднина е претърпял инцидент и спешно трябват пари за лечение. „Полиция/прокуратура“ – представят се за органи на реда и убеждават жертвата да съдейства за „операция“, като предаде пари. „Техническа поддръжка“ – преструват се на служители на компании като Microsoft или банки и искат достъп до компютър или банкови данни.„Награди/печалби“ – съобщават за спечелена награда, но изискват „такса“ за получаването ѝ.

Въпреки че подобни измами стават все по-разпространени, те продължават да бъдат изключително ефективни, особено срещу възрастни и уязвими хора.