Стадо диви прасета се разходи в центъра на Солун

Стадо диви прасета бе забелязано във вътрешността на град Солун, съобщи вчера гръцката обществена телевизия ЕРТ, предава БТА.

Животните са видени в тъмната част на денонощието на един от централните булеварди на града, в близост до една от метростанциите, и са били заснети от част от преминаващите наблизо шофьори на автомобили.

Появата на диви прасета в градската среда става все по-честа. За първи път обаче те достигат толкова близо до центъра на Солун, отбелязва ЕРТ.

Институции и жители на града изразяват тревога, тъй като появата им по улици с интензивно и бързо движение може да предизвика инцидент.

На няколко пъти миналата година в периферни квартали на Солун бяха забелязани вълци.