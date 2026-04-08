Иззеха над 600 кг храна без документи в Свиленград

Над 600 тона храна без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград.

До конфискацията се е стигнало след сигнал на полицията до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните - Хасково са намерили около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.

Вчера БАБХ съобщи за над 500 килограма млечни продукти, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, както и нерегламентиран склад за храни, установени при проверки в град Любимец, област Хасково.