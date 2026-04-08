IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Иззеха над 600 кг храна без документи в Свиленград

08.04.2026 | 10:40 ч.
Снимка: БАБХ, архив

Над 600 тона храна без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград. 

До конфискацията се е стигнало след сигнал на полицията до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните - Хасково са намерили около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език. 

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване. 

Вчера БАБХ съобщи за над 500 килограма млечни продукти, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, както и нерегламентиран склад за храни, установени при проверки в град Любимец, област Хасково.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

свиленград месо развалена храна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem