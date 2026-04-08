Нейнски: Рано е за отпимизъм, нека бъдем предпазливи

Новината за двуседмичното примирие между Иран и САЩ донесе временно облекчение в световен мащаб. Новината коментира и служебният външен министър Надежда Нейнски.

“Устойчивостта на примирието ще зависи от това дали Иран ще се откаже от желанието си за създаване на ядрена бомба, от предоставянето на достатъчно гаранции, че обогатеният уран не се използва за ядрено оръжие, спиране на обстрела на държавите от Залива, както и отварянето на Ормузкия проток”, каза още Нейнски пред БНТ.

Според нея примирието, оповестено от Тръмп, дава ясни линии, по които ще се търси устойчивост.

“Разбира се, рано е за оптимизъм, защото нагнетената ситуация през последните седмици е изключително тежка. В един конфликт най-важно е дали ще се създаде такова доверие, което да доведе до прекратяването на конфликта. Така че нека бъдем предпазливи, да видим как ще протекат тези преговори. За съжаление на няколко пъти сме имали очаквания, които не са се увенчавали с успех”, коментира Нейнски.

Действията на Русия и Китай

По думите на външния министър отхвърлената тази нощ от Съвета за сигурност резолюция на ООН, в която се е настоявало за отварянето на Ормузкия проток е показала, че конфликтите по света са свързани. Причината - Русия и Китай, които се е очаквало да се въздържат, са гласували против.

Нейнски добави, че Русия е успяла да натрупа огромни финансови постъпления от затварянето на Ормузкия проток. Именно тези постъпления се наливат във военната ѝ машина, добавя дипломатът.

Нейнски допълни, че на този етап Европейския съюз успява в дискусия да намери най-правилните решения по отношение на войната в Иран. Тя коментира и участието си във видеоконферентния разговор по инициатива на британския външен министър, като обясни, че е имало диалог със страните от Персийския залив, които са сред най-засегнатите от конфликта.

"Аз разговарях с по-голямата част от колегите си от страните в Залива и те бяха така изключително гневни, още повече, че и в свещената седмица на Рамазана те бяха атакувани от съседите си по един абсолютно жесток и безпрецедентен начин. Така че стремежът на този разговор беше първо да изслушаме това, което се случва там, да сближим позициите си. България заяви, че тя няма да участва в никакви войни операции в Ормузкия проток, но разбира се, България се присъедини към усилията и апелите към Иран за отварянето на протока, защото търпи икономически последици”, каза още външният министър.

Какъв е националният интерес на България?

"Това което искам да кажа много ясно, че защитата на националните интереси и националната сигурност на България минава през активна, а не през пасивна външна политика. Този така девиз за мира - всички сме за мир. Няма държава, която да каже "Аз съм за война". Въпросът е какви гаранции може да бъдат получени за мирно решение, по какъв начин България може да защити националната си сигурност и тук вече се разделят нещата”, коментира Нейнски.

Министърът отново коментира и нотата, която преди дни Иран ни изпрати и каза, че публикуването на такъв документ не е нормална практика. Според нея целта е била създаването на напрежение и всяване на страх във обществото.

Нейнски коментира и споразумението с Украйна, като подчерта, че то очертава политическа рамка, от която не произтичат задължения, а произтичат възможности за България.

"България изключително закъснява с подписването на това двустранно споразумение. А България, от друга страна, иска да се възползва от високотехнологичния капацитет на Украйна. Украйна, по силата на необходимостта на тази война й се наложи буквално да създаде в рамките на четири години изключителен високотехнологичен капацитет за своята армия. Това е ноу хау, от което българската армия се нуждае и от сътрудничеството по силата на това споразумение ние можем да получим наистина много възможности и българската военна индустрия също може да получи изключително големи възможности, които ние преценихме, че са в интерес на страната ни”, каза външният ни министър.