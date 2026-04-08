Развръзка след убийството в Кокаляне: Има задържан и обвинен

Трагедията се разигра на 3 април

08.04.2026 | 10:08 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем за убийство мъж, съобщиха от прокуратурата.

На 3 април в с. Кокаляне, в гараж, обособен за живеене, мъжът умишлено е умъртвил В. Г. Това е станало чрез нанасяне на удари с нож в областта на гърдите, слабините и левия крак.

Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Свързани статии

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от Й. Г., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

