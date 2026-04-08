Дуел на поколенията: Веселин Топалов на дъската срещу турски вундеркинд

Българският шахматист Веселин Топалов ще се изправи срещу турския вундеркинд Яъз Ердогмуш в третото издание на „Дуелът на поколенията“. Той започва на 12 април в Шахматния клуб на Монте Карло.

„Това е третият мач от „Дуелът на поколенията“. Първите два Ердогмуш спечели срещу Петер Свидлер и Максим Вашие-Лаграв. Турчинът е един от най-талантливите млади играчи в момента, само на 14 години и има потенциал за световен шампион. Ще изиграем шест партии по класически шах“, каза Топалов пред publika.bg.

Яъз Ердогмуш е роден през 2011 г., и вече има титлата гросмайстор. В профила му във FIDE са посочени стандартен рейтинг 2687, рапид 2493 и блиц 2546. Към април 2026 той е №38 в света по стандартен рейтинг и №2 при юношите. През януари бил №1 в света до 18 години с рейтинг 2658.

През 2025–2026 турският вундеркинд прави много бърз прогрес. На януарската листа за 2026 достига тогавашен връх от 57-о място, а през февруари влиза за първи път в световния топ 50 след победа над Максим Вашие-Лаграв.

На легендарния супертурнир Tata Steel Masters 2026 във Вайк ан Зее дебютира в Masters групата, което е още един знак колко високо вече е оценяван в елитния шах.