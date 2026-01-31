Рецептата Dnes: Зелник с праз лук

Продукти:
- 1 пакет готови кори за баница
- 1 кг кисело зеле - 1 средно голяма зелка
- 2 стръка праз лук (ако е дебел стрък, може и един)
- олио
- червен пипер
Приготвяне:
- Изцеждате зелката от водата, след което я нарязвате на дребно.
- Прибавяте и нарязания на ситно праз и запържвате леко в дълбок тиган с достатъчно олио.
- Може да добавите и малко червен пипер.
- След като запържите зелето и праза, ги дърпате от котлона и оставяте да се охлади сместа.
- Отделяте 2 кори и започвате да поръсвате с плънката и да навивате.
- Не е нужно да слагате олио на кората, защото в плънката има достатъчно мазнина.
- Така редите всички останали кори и навивате на руло в намазнена тава.
- Когато сте наредили всички кори в тавата, поръсете съвсем леко с олио.
- Слагате в предварително загрята фурна на 180 градуса и печете до златист загар.
