Новини Днес | 43

Рецептата Dnes: Зелник с праз лук

Вкусна баница

31.01.2026 | 15:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Продукти:

  • 1 пакет готови кори за баница
  • 1 кг кисело зеле - 1 средно голяма зелка
  • 2 стръка праз лук (ако е дебел стрък, може и един)
  • олио
  • червен пипер

Приготвяне:

  • Изцеждате зелката от водата, след което я нарязвате на дребно. 
  • Прибавяте и нарязания на ситно праз и запържвате леко в дълбок тиган с достатъчно олио.
  • Може да добавите и малко червен пипер.
  • След като запържите зелето и праза, ги дърпате от котлона и оставяте да се охлади сместа.
  • Отделяте 2 кори и започвате да поръсвате с плънката и да навивате.
  • Не е нужно да слагате олио на кората, защото в плънката има достатъчно мазнина.
  • Така редите всички останали кори и навивате на руло в намазнена тава. 
  • Когато сте наредили всички кори в тавата, поръсете съвсем леко с олио.
  • Слагате в предварително загрята фурна на 180 градуса и печете до златист загар.

Тагове:

баница кисело зеле рецепти
