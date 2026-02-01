IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Рецептата Dnes: Шоколадова торта с малко калории

И е вкусна

01.02.2026 | 16:15 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Продукти:

  • 4 яйца (разделени белтъци от жълтъци)
  • 15 г кокосово масло или краве масло, разтопено 
  • 1 ч.л. екстракт от ванилия 
  • 150 г бадемово брашно 
  • 100 г ксилитол или подсладител по ваш избор 
  • 30 г какао на прах, пресято 
  • ¼ ч.л. сода бикарбонат 
  • 120 мл бадемово или кокосово мляко 
  • 1 ч.л. ябълков оцет 
  • ½ ч.л. бакпулвер 
  • За гарнитурата:
  • 250 г кисело мляко (или цедено кисело мляко)
  • 1 ч.л. какао на прах пресято, плюс допълнително за сервиране 
  • 1 ч.л. ксилитол 

Приготвяне:

  1. За гарнитурата: изсипете киселото мляко върху парче тензух или муселин, поставете в цедка, поставена над купа, и охладете поне 2 часа или за една нощ (или използвайте готово цедено мляко).
  2. Тортата: Разбийте прецеденото кисело мляко с какаото и ксилитола и го върнете в хладилника.
  3. Загрейте фурната на 180 градуса с вентилатор.
  4. Накиснете лист хартия за печене във вода, след което го смачкайте, изстискайте и го използвайте, за да покриете с него форма за торта с подвижен диаметър 22 см.
  5. Разбийте белтъците на твърд сняг.
  6. Смесете жълтъците, кокосовото масло и ванилията в купа.
  7. Добавете бадемовото брашно, ксилитола, какаото, бикарбоната, млякото и оцета.
  8. Разбъркайте белтъците и бакпулвера в сместа и изсипете във формата.
  9. Печете 15 минути, след което намалете фурната на 160-140 градуса с вентилатор и печете още 15 минути.
  10. Извадете от фурната и оставете да се охлади, преди да извадите от формата.
  11. Сложете в чиния и разпределете гарнитурата с помощта на шпатула.
  12. Поръсете с още какао преди сервиране.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кето режим рецепти за торти шоколад
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem