Рецептата Dnes: Шоколадова торта с малко калории

Продукти:
- 4 яйца (разделени белтъци от жълтъци)
- 15 г кокосово масло или краве масло, разтопено
- 1 ч.л. екстракт от ванилия
- 150 г бадемово брашно
- 100 г ксилитол или подсладител по ваш избор
- 30 г какао на прах, пресято
- ¼ ч.л. сода бикарбонат
- 120 мл бадемово или кокосово мляко
- 1 ч.л. ябълков оцет
- ½ ч.л. бакпулвер
- За гарнитурата:
- 250 г кисело мляко (или цедено кисело мляко)
- 1 ч.л. какао на прах пресято, плюс допълнително за сервиране
- 1 ч.л. ксилитол
Приготвяне:
- За гарнитурата: изсипете киселото мляко върху парче тензух или муселин, поставете в цедка, поставена над купа, и охладете поне 2 часа или за една нощ (или използвайте готово цедено мляко).
- Тортата: Разбийте прецеденото кисело мляко с какаото и ксилитола и го върнете в хладилника.
- Загрейте фурната на 180 градуса с вентилатор.
- Накиснете лист хартия за печене във вода, след което го смачкайте, изстискайте и го използвайте, за да покриете с него форма за торта с подвижен диаметър 22 см.
- Разбийте белтъците на твърд сняг.
- Смесете жълтъците, кокосовото масло и ванилията в купа.
- Добавете бадемовото брашно, ксилитола, какаото, бикарбоната, млякото и оцета.
- Разбъркайте белтъците и бакпулвера в сместа и изсипете във формата.
- Печете 15 минути, след което намалете фурната на 160-140 градуса с вентилатор и печете още 15 минути.
- Извадете от фурната и оставете да се охлади, преди да извадите от формата.
- Сложете в чиния и разпределете гарнитурата с помощта на шпатула.
- Поръсете с още какао преди сервиране.
