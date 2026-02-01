Внукът на Симеон взе кунг-фу сертификат от Шаолин

Княз Симеон-Хасан Муньос Сакскобургготски получи първия си сертификат по Шаолин кунг-фу, след като успешно премина всички изпити и завърши началния етап от обучението си в прочутата школа в Китай. Новината бе разпространена от испанското издание ¡HOLA!.

Младият наследник на княгиня Калина Сакскобургготска и именития изследовател Китин Муньос посвети близо два месеца на духовно и физическо усъвършенстване в мистичната планина Суншан. В сърцето на провинция Хънан, призната за свещен исторически център на древното изкуство Шаолин кунг-фу, той се потопи в свят на традиции, съобщи БНТ.

По време на целия си престой там Симеон споделяше ежедневието с останалите кандидати, подчинявайки се на същия безкомпромисно строг режим, без да се ползва с никакви привилегии или изключения.

Дневната му програма е започвала още в 5:00 часа сутринта и е включвала между осем и десет часа интензивни физически тренировки. Освен усвояването на сложни бойни техники, неговото обучение е обхващало цялостна физическа подготовка, развиване на забележителна издръжливост, самодисциплина и постигането на пълен контрол над тялото и ума.

Първият етап от неговата подготовка завърши с официален изпит, проведен по всички канони в присъствието на майстори и ученици от школата. След успешното му полагане княз Симеон получи своята първа степен, както и традиционно китайско име – символичен знак за официалното му приемане в голямото семейство и духовната общност на Шаолин.

Този успех е ключов етап в развитието на княз Симеон, който му позволява да продължи към следващите нива в йерархията на Шаолин.