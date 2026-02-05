Кои са най-продаваните автомобили в света за 2025?

Класацията на най-продаваните автомобили в света за 2025 потвърждава тенденция, която вече е ясна - SUV и кросоувърите са без конкуренция на пазара. Затова и не е изненада, че лидерът за миналата година е именно такъв модел.

Според данните на Statranker, Toyota RAV4 води с над 1,12 милиона бройки, следвана от Toyota Corolla и Tesla Model Y. Веднага след тях са американските пикапи Ford F-Series (4-то място) и Chevrolet Silverado (6-то място), като и двата модела записват над милион продажби, въпреки че не са разпространени извън САЩ.

Сред кросоувърите също блестят Honda CR-V (5-о място), Hyundai Tucson (7-о място) и Kia Sportage (11-о място), докато традиционните седани, освен „вечната’’ Corolla, добре се представят още Toyota Camry (8-о място), Nissan Sentra/Sylphy (14-о място) и Honda Civic (16-о място).

Електрификацията постепенно напредва, но все още не доминира - освен Tesla Model Y и Model 3 (15-о място), малко други електромобили успяват да влязат в челото. Първият китайски автомобил в класацията е BYD Song SUV – 13-и с малко под 900 000 бройки.

Volkswagen e лидер сред европейските модели

В топ десет, доминиран от азиатски (особено японски) и американски производители, най-продаваният европейски автомобил в света е Volkswagen Tiguan, който заема десето място с почти 950 000 броя, пред вечния Golf (19-о място). Passat (33-о място), Polo (34-о място), T-Roc (71-во) и електрическият ID.4 (72-ро място), които също влизат в Топ 100.

Германските премиум модели също се представят добре, като в класацията всъщност влизат BMW 3-Series, Mercedes C-Class, Audi A4, съответно на 47-а, 48-а и 49-а позиции, разположени на около 10 000 продадени броя един от друг.

Френските компактни автомобили, както и румънските заради Dacia, също записват успешна година, като Renault Clio (64-то място), Dacia Sandero (65-то място), Peugeot 208 (66-то място) и Dacia Duster (68-мо място) постигнаха над 300 000 продажби.

FIAT се крепи основно на Южна Америка

Италианският производител FIAT също има представители в Топ 100, но това не е заради малките автомобили като 500 и Panda, с които е познат в Европа. Те да далеч назад, което е доказателство, че сегмент А не играе сериозна роля в световните продажби.

Единствените представители на базираната в Торино компания всъщност са Strada и Cronos. Първият малък пикап, произведен в Бразилия, остава абсолютен бестселър в Южна Америка благодарение на своята здравина и ниски цени, като записват над 200 000 бройки годишно.

Вторият е компактен седан, предназначен и за развиващите се пазари, който записва 13,3 процента ръст на продажбите през миналата година и се класира на 85-о място.

Цялата класация - на сайта на automedia.bg