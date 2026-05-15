Пускат и сектор "А" за "червените" за финала на 20 май

Феновете на ЦСКА ще могат да си закупят билети за част от сектор "А" на стадион "Васил Левски" за финала за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив) на 20 май. Това стана ясно след среща между представители на двата тима, Професионалната футболна лига и полицията.

9-и, 10-и и половината от 11-и блок на сектор А ще бъдат предназначени за запалянковци на ЦСКА, като билетите ще бъдат пуснати в продажба на касите пред Националния стадион.

Първоначално билети за "червените" фенове бяха пуснати в продажба за сектори В и Г и те свършиха за броени часове.

"Опитах се да защитя нашата общност и сектор А да бъде запазен за феновете на Локомотив, но г-н Караиванов прояви желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на мача в сектор А. Той взе решение 9, 10 и половината от 11 блок да бъде за феновете на ЦСКА", каза пред репортери изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Георги Величков.

От страна на ЦСКА присъства изпълнителният директор на клуба Вангел Вангелов, който изрази задоволство от решението и си пожела финалът да се превърне във футболен празник.

„Беше ни отпуснат част от Сектор А. Надяваме се на един футболен празник. От Локомотив имаха възможност да напълнят сектора, но изкупиха малка част. Уговорката беше - ако не се изкупи по-голяма част от билетите за сектора, да ни се отпуснат на нас", коментира Вангелов.

Още за спорт - на сайта на Gol.bg