Рецептата Dnes: Пиле с чесън и сметана

Вкусно хапване

08.02.2026 | 12:40 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 4 броя пилешки гърди
  • 2 супени лъжици зехтин
  • 3 скилидки чесън, нарязани на ситно
  • 1 чаша сметана за готвене
  • 1 чаша пилешки бульон
  • 1/2 чаша настърган пармезан
  • 1 супена лъжица нарязан магданоз
  • Сол и пипер на вкус

Приготвяне:

  • Загрейте зехтина в голям тиган на средно-висока температура.
  • Овкусете пилешките гърди със сол и пипер, след което ги гответе в тигана по около 7-8 минути от всяка страна, докато станат златисти и добре сготвени.
  • Извадете пилето и го оставете настрана.
  • В същия тиган добавете нарязания чесън и го гответе за 1-2 минути, докато пусне аромат.
  • Налейте пилешкия бульон и го оставете да къкри, като остържете частиците от дъното на тигана.
  • Добавете сметаната и пармезана, след което оставете соса да покъкри за 3-4 минути, докато се сгъсти.
  • Върнете пилето в тигана, залейте го със соса и гответе още 2 минути.
  • Гарнирайте с магданоз и сервирайте с предпочитаните гарнитури.

