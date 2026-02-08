Рецептата Dnes: Пиле с чесън и сметана

Съставки:
- 4 броя пилешки гърди
- 2 супени лъжици зехтин
- 3 скилидки чесън, нарязани на ситно
- 1 чаша сметана за готвене
- 1 чаша пилешки бульон
- 1/2 чаша настърган пармезан
- 1 супена лъжица нарязан магданоз
- Сол и пипер на вкус
Приготвяне:
- Загрейте зехтина в голям тиган на средно-висока температура.
- Овкусете пилешките гърди със сол и пипер, след което ги гответе в тигана по около 7-8 минути от всяка страна, докато станат златисти и добре сготвени.
- Извадете пилето и го оставете настрана.
- В същия тиган добавете нарязания чесън и го гответе за 1-2 минути, докато пусне аромат.
- Налейте пилешкия бульон и го оставете да къкри, като остържете частиците от дъното на тигана.
- Добавете сметаната и пармезана, след което оставете соса да покъкри за 3-4 минути, докато се сгъсти.
- Върнете пилето в тигана, залейте го със соса и гответе още 2 минути.
- Гарнирайте с магданоз и сервирайте с предпочитаните гарнитури.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.