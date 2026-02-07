Отиде си "чешката Брижит Бардо", изиграла кралицата в сериала "Арабела"

Чешката филмова и телевизионна актриса Яна Брейхова почина в петък на 86-годишна възраст след продължително заболяване, съобщиха националните медии в събота, цитирайки дъщеря й, актрисата Тереза Бродска, пише ДПА.

Брейхова, известна още като „чешката Брижит Бардо” заради красотата си, беше една от най-големите звезди на чехословашката и чешката кинематография.

От 1958 до 1962 г. тя е омъжена за покойния режисьор и актьор Милош Форман, който по-късно започна работа в Холивуд и получи „Оскар” за филмите си „Амадеус“ и „Полет над кукувиче гнездо“. Сестра й Хана, която почина преди по-малко от две години, също беше известна актриса.

Яна Брейхова е родена на 20 януари 1940 г. в окупираната от нацистите Прага и е втората по възраст от осем братя и сестри.

Първата си роля в киното получава на 13-годишна възраст. Пробивът й идва по-късно с ролята на ученичката Яна в игралния филм Higher Principle за ужасите на окупацията по време на Втората световна война, за която получава награда на филмовия фестивал в Локарно.

Брейхова играе и в Германия, включително в антифашисткия игрален филм The House in Karp Lane от 1965 г.

В родината си актрисата играе кралицата в много обичаната детска фантастична поредица „Арабела“, известна също като „Принцеса Арабела“ или „Приказка за магическия пръстен“.

Тя се появява и заедно с дъщеря си Тереза Бродска в психологическа драма за отношенията между майка и дете.

През кариерата си Брейхова получава множество награди, включително чешкия медал за заслуги и филмовата награда „Бохемски лъв“ за цялостното си творчество.

„Тя беше отлична актриса, икона на чехословашката кинематография и силна личност, която привличаше цели поколения зрители с таланта и чара си“, написа в почит към нея чешкият министър-председател Андрей Бабиш, цитиран от БТА.