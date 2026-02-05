Почина Максим Бенвенисти, един от лидерите на "Шалом"

Почина Максим Бенвенисти – председател на Организацията на евреите в България "Шалом" в периода 2007 – 2016 г., съобщиха от организацията.

"С огромна болка споделяме, че днес ни напусна д-р Максим Бенвенисти - уважаван общественик, преподавател и председател на Организацията на евреите в България "Шалом" с дългогодишен принос към дейността й.

Роден през 1953 година в „Ючбунар” – еврейския квартал на София. Д-р Бенвенисти е завършил Техническия университет в София и е доктор на техническите науки. Максим Бенвенисти бе истински лидер, далновиден и мъдър. Човек с главно „Ч“, с огромно сърце, винаги отворено за съвет и помощ.

Д-р Максим Бенвенисти бе дългогодишен председател на Организацията на евреите в България “Шалом” (2007 – 2016); председател на социалната фондация, грижеща се за оцелелите от Холокоста „Цедака Шалом“, член на Консисторията и Изпълнителното бюро на ОЕБ „Шалом“, председател на института за съхранение на паметта за Холокоста, обичан и уважаван член на нашата общност.

От името на ОЕБ “Шалом” изказваме искрени съболезнования на семейството и близките на г-н Бенвенисти в този тежък момент.

Г-н Бенвенисти, много ще ни липсвате! Поклон пред паметта му!", написха от "Шалом".

„Животът ме срещна с Максим преди 22 години. През всички тези години вървяхме рамо до рамо, преминавахме битка след битка, отстоявахме каузи и заедно градяхме бъдещето на еврейската общност в България. От теб научих много - за отговорността, за лидерството и за това как се служи на общността с чест и достойнство. Еврейската общност загуби един от своите най-значими лидери. Аз загубих един от най-близките си приятели", написа във Фейсбук Александър Оскар – председател на организацията в периода 2016 – 2025 г. пише още той.