A$AP Rocky издаде тайната на успешната връзка с Риана

A$AP Rocky сподели, че с Риана опитват да правят нещата пикантни във връзката си. 37-годишната певица и 37-годишният рапър полагат усилия да запазят връзката си забавна и вълнуваща.

"Трябва да го правиш пикантно. Трябва все още да ходите по срещи. Трябва все още да сте приятели. Ние хвърляме музикален зар. Ние играем карти. Нали знаете какво казвам?... Обичам това момиче до смърт, човек. Ние трябва да запазим фънка да върви, защото, ако не, какво тогава правим?", издаде изпълнителят в "The Ebro Show".

