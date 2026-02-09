IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

A$AP Rocky издаде тайната на успешната връзка с Риана

Заедно са от 2020 г.

09.02.2026 | 23:45 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

A$AP Rocky сподели, че с Риана опитват да правят нещата пикантни във връзката си. 37-годишната певица и 37-годишният рапър полагат усилия да запазят връзката си забавна и вълнуваща.

"Трябва да го правиш пикантно. Трябва все още да ходите по срещи. Трябва все още да сте приятели. Ние хвърляме музикален зар. Ние играем карти. Нали знаете какво казвам?... Обичам това момиче до смърт, човек. Ние трябва да запазим фънка да върви, защото, ако не, какво тогава правим?", издаде изпълнителят в "The Ebro Show".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Риана A$AP Rocky връзка двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem