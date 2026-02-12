Карди Би и Стефон Дигс може пак да се съберат. Преди дни се появи информацията, че 33-годишната рапърка и 32-годишният играч на американски футбол са се разделили.

Наблюдателни фенове забелязаха, че певицата е спряла да следва футболста в Instagram точно в определен момент. В неделя, 8-и февруари, отборът на Стефон "Ню Инглънд Пейтриътс" загуби на Супербоул от "Сиатъл Сийхоукс". И малко след загубата Карди вече не го следвала в Instagram.

Двамата са заедно от края на 2024 г. или началото на 2025 г. - има противоречива информация за това.

Но през ноември 2025 г. рапърката дари Дигс с момче. Не се знае какво име носи синът им, но това е първото им общо дете.

Сега източник сподели, че двамата може да се съберат.

"Възможно е те да се съберат и това може да е само за момента. Тя е фокусирана над предстоящото си турне и семейството си, докато измисля какви ще са нейните следващи стъпки", коментира източник на "ET".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net