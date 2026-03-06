Huawei FreeBuds Pro 5 – слушалките с наистина добро шумопотискане

Преди година имах шанса да ползвам за първи път безжичните слушалки FreeBuds Pro 4 на Huawei по време на дълъг полет. Останах впечатлена от изключителното шумопотискане, което компанията е успяла да постигне в този модел. Силният шум от самолета изчезна от ушите ми, както и разговорите на хората, седящи зад мен. Освен че ми осигуриха страхотни часове в наслаждаване на любима музика, слушалките ми дадоха и комфорта да пътувам доста по-спокойно от обикновено, включително да мога да поспя, когато искам, без околният шум да ми пречи. Ето защо срещата с новия модел Huawei FreeBuds Pro 5 беше очаквана – за да видя дали компанията е успяла да запази нивото на продукта и да го надгради. Оказа се, че се е справила с тази нелека задача. Резултатът - в портфолиото на Huawei попада поредният качествен аудио продукт в категорията безжични слушалки. Какво ново е направил технологичният гигант, за да надгради един вече успешен модел?

Дизайнът

Ако познавате по-ранните модели от серията, веднага ще ви направи впечатление, че FreeBuds Pro 5 имат нов дизайн, който компанията нарича Star Oval. Кейсът изглежда много по-тънък от този на предходния модел, а според Huawei той е с 5,5% по-компактен спрямо този на FreeBuds Pro 4. Кутийката е по-плоска от тази на предишния модел и приляга удобно в ръката, както и в джоба на панталони например. Една от новостите е, че пантата е скрита, като се вижда само един малък и елегантен елемент. Що се касае до цветовете, опциите са три – пясъчно, бяло и сиво.

Самите слушалки са украсени с логото на Huawei Sound, а повърхността им е обработена с техника за диамантено шлифоване. Това ги прави гладки и лъскави, а като единствен недостатък можем да изтъкнем, че по тях остават пръстови отпечатъци.

В кутията на FreeBuds Pro 5 ще откриете компект накрайници с различни размери, така че всеки има възможност да избере най-подходящите за неговите уши. Huawei се е постарала да създаде слушалки, които прилягат добре в ухото, а накрайниците са достатъчни, за да персонализирате устройството максимално, що се касае до удобството.

FreeBuds Pro 5 са подходящи за спорт, защото имат IP57 защита от вода и прах, т.е. могат да се ползват дори и при по-интензивни спортове като бягането. Същевременно не мърдат от ушите – нещо, с което малко безжични слушалки могат да се похвалят. Единствено трябва да бъдете внимателни със силното шумопотискане, защото изолира значително околната среда и може да бъде опасно при каране на велосипед например и при други спортове на открито.

Истинско шумопотискане

Основните предимства на слушалките се дължат на архитектурата им с двуядрено шумопотискане с изкуствен интелект (AI). Системата включва два компонента – ултралинеен говорител с двоен магнит и ултратънък микропланарен говорител. Те работят заедно, но служат като независими модули за шумопотискане. Единият изолира постоянните шумове, като този от самолетните двигатели, докато другият помага да се ограничат внезапните звуци, които се появяват в средата около нас.

Huawei е интегрирала нов MIMO AI Sensing модел. Неговата задача е да обработва данни до 400 хил. пъти в секунда, благодарение на което знаят как е добре да работят двата говорителя. Така се създават подходящи антишумови вълни в реално време. Ако на улицата се чува продължителен клаксон например, системата улавя внезапния звук и бързо успява да потисне. Това е страхотно, особено при воденето на разговори, докато сте в движение. Идеята на Huawei е да предложи адаптиращо се към околната среда устройство, като обещава до 220% по-ефективно шумопотискане спрямо предходния модел.

Технологичният гигант е помислил и за меломаните, като е интегрирал двулентова акустична система, комбинирана с L2HC 4.0 аудио кодек. Аудио сигналът е без загуби до 2,3 Mbps и поддържа 48 kHz/24bit предаване на звука с някои модели смартфони на Huawei, включително новия сгъваем Mate X7. Двата говорителя успяват да разделят успешно ниските и високите честоти, така че музиката звучи още по-добре, с дълбоки баси, особено чисти високи тонове и много детайли.

Интелигентни режими

Споменахме опасността от силното шумопотискане при каране на велосипед или при бягане в парк с много хора. За да гарантира, че слушалките могат да се ползват безопасно във всякаква среда, Huawei предлага различни режими на работа на слушалките. При сценария с необходимост да чувате средата навън, можете да ползвате т. нар. Awareness Mode, който смесва звуците от околната среда с тези от аудиото. Така имате идея какво се случва около вас, без да има опасност от инциденти, като същевременно можете да слушате любимата си музика или при разговори.

Също така FreeBuds Pro 5 ползват функция, наречена Adaptive Volume, която се занимава с автоматичното регулиране на силата на звука. Така не се налага сами да се занимавате с нея, ако преминете от шумно в тихо място – от улицата в магазин например.

Освен това Huawei е разработила и четири различни звукови профила, наречени Huawei Sound Balanced, Huawei Sound Voice, Huawei Sound Classical и Huawei Sound Bass. Всички настройки на слушалките можете да ползвате през приложението Huawei Audio Connect, достъпно за iOS и Android устройства.

Фокус върху разговорите

Докато повечето производители на безжични слушалки се фокусират в предлагането на качествен звук при слушане на музика, за Huawei е също толкова важно да предложи продукт, който работи добре и за хората, които често водят разговори. Тук отново се намесва изкуственият интелект, който успява да разпознае човешкия глас, да го отдели от шума наоколо и да предложи много ясен звук при обаждания. Това точно улавяне на гласа и изолирането на околните шумове се дължи на системата от три микрофона, която включва и микрофон за костна проводимост.

Така например спокойно можете да водите разговори докато сте навън, в градския транспорт или на друго шумно място. Помислено е и за ограничаването на шума от вятъра. Така можете да водите разговори и при скорост на вятъра до 10 метра в секунда. Huawei обещава, че дори при околен шум от 100 dB, слушалките се справят успешно с изолирането на околните звуци, които биха попречили на провеждането на нормален разговор. Всъщност Huawei FreeBuds Pro 5 са удобни както за работа в офис и провеждането на онлайн срещи, така и за ежедневни разговори в движение. С тях чувате добре събеседника си и той чува отлично вас.

Устройството е много подходящо за работа в офис, защото поддържа връзка едновременно с две устройства – с лаптопа и телефона ви например. Слушалките са достатъчно интелигентни, за да приоритизират разговорите. Така например, ако някой ви се обади, а вие гледате видео на лаптопа, слушалките автоматично прехвърлят към смартфона, а когато разговорът приключи, ви връща към звука на видеото.

Добавена е и функцията Audio Sharing – възможност за споделяне на звука към втори чифт съвместими Huawei слушалки. Макар това да не е опция, която бихте използвали ежедневно, е страхотно, че я има, защото можете спокойно да слушате нещо с някой от членовете на домакинството ви дома, без да пречите на останалите от семейството например. Функцията е удобна и при пътувания за ползването на аудио гайдове, или ако спортувате и искате да поддържате еднакво темпо с друг човек в ритъма на музиката.

Друг важен параметър при избора на слушалки, който със сигурност вземате предвид, е животът на батерията. При ползване на кодек L2HC/LDAC и без шумопотискане слушалките издържат до 8 часа, а като добавите и заряда на кейса – до 33 часа. Ако ползвате активното шумопотискане, слушалките издържат 5 часа, а с кейса – 22 часа. В случай, че не ползвате този кодек, можете да очаквате до 9 часа заряд на слушалките и 38 часа с кутийката без шумопотискане, а с него – съответно 6 и 25 часа.

Ако сте в търсене на удобни слушалки за спорт, работа или ежедневно ползване, но не искате да правите компромис със звука, Huawei FreeBuds Pro 5 ще ви харесат. Всичко това е комбинирано успешно с красив дизайн и удобство, което прави слушалките добра дългосрочна покупка.

До края на март FreeBuds Pro 5 се предлагат с 30 евро отстъпка от редовната цена от 199 евро.