Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 23 февруари - 1 март 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Зимното напрежение ще отстъпи място на мартенското вдъхновение. Събитията ще са динамични, но предвидими и точно по тази причина ще ги възприемате по-лесно. Ще осъзнавате смисъла им не по външни признаци, а със задълбочен анализ и преценка. Усещането, че сте подготвени за евентуални затруднения или, най-малкото, че ще успеете да се справите, ще ви зареди с увереност. Първите признаци за реална промяна и обновяване ще усетите след 24-ти – дата, която е средна точка между затъмненията.

Телец

Предстоят предизвикателства, но те пък ще са индикативни. Ще ви подскажат от кои замисли трябва да се откажете, а за кои да смените подхода, за да ги осъществите. Ще си отговорите на поредица въпроси като на какво сте способни, до колко са реални целите ви, до каква степен сте готови да рискувате и да поемете отговорност. Ще осъзнаете, че едно от условията за напредък е да довършите започнатото. Да се освободите от миналото под всякаква форма – като емоции и като материални задължения.

