Германия удари Швейцария с късен гол, Англия не победи Уругвай

Германия се нуждаеше от късен победен гол на Флориан Вирц - второто му попадение в мача, за да се наложи над Швейцария с 4:3 в Базел. Вирц реализира за 3:2 в 61-ата минута и по-късно оформи крайното 4:3 в 85-ата минута. Дан Ндойе изведе домакините напред в 17-ата минута, Йонатан Та изравни в 26-ата, възползвайки се от асистенция на Флориан Вирц.

Бреел Емболо пак изведе Швейцария напред в 41-ата минута, а във втората минута на добавеното време на първата част Серж Гнабри вкара за 2:2 пак след подаване от Вирц. Жоел Монтейро изравни за домакините за 3:3 в 79-ата минута, но Германия все пак стигна до успеха.

Тийнейджърът Ленарт Карл влезе в игра като резерва, записвайки първия си мач за германския национален отбор, който прекрати серия от четири мача без победа срещу швейцарците с първи успех от 2008 година насам.

Бен Уайт отбеляза първия си гол за националния отбор на Англия, но впоследствие стана причина за отсъждането на дузпа за Уругвай и беше освиркан от местните фенове. Защитникът направи знаменателно завръщане в английския състав при равенството 1:1 срещу Уругвай в контролна среща, играна в Лондон.

Уайт не бе играл за страната си от четири години поради това, което Футболната асоциация на Англия определи като лични причини, но получи повиквателна от настоящия селекционер Томас Тухел. 28-годишният бранител беше освиркан от английската публика, когато влезе като резерва в 69-ата минута. Той даде преднина на Англия с попадение в 81-ата минута, но след негово нарушение уругвайците получиха правото да изпълнят дузпа и Федерико Валверде изравни в четвъртата минута на добавеното време.

Испания постигна убедителен успех над Сърбия с 3:0 във Виляреал. Микел Оярсабал отбеляза на два пъти през първото полувреме - в 16-ата и 43-ата минута, за да осигури европейските шампиони към комфортен резултат преди почивката. Виктор Муньос добави трети гол във врата на сърбите в 72-ата минута. Родри записа първия си мач титуляр за Испания от 2024 година насам, а Сърбия рядко представляваше съществена заплаха за домакините.

Тиджани Райндерс отбеляза победното попадение в 51-ата минута за домакинския успех на Нидерландия с 2:1 над Норвегия в друга приятелска среща, играна в Амстердам. Андреас Шелдеруп отбеляза за 1:0 в полза на гостите в 24-ата минута, а Върджил ван Дайк изравни за Нидерландия в 35-ата.