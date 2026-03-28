Местим часовниците с час напред в 3:00 часа на 29 март

Лятното часово време е въведено в България на 1 април 1979 година

28.03.2026 | 08:52 ч.
В нощта на 28 срещу 29 март преминаваме към лятното часово време и местим часовниците с час напред. 

Това трябва да стане в 3 часа сутринта на 29 март, неделя. 

Лятното часово време е въведено за спестяване на разходи за осветление, чрез увеличаване на използването на дневна светлина. При нея официалното време се измества с един час по-напред от астрономическото време, като остава така за пролетните и летните месеци. С това се цели подсигуряване на по-добро съвпадане на часовете от светлата част на денонощието и активните часове за работа и училище. 

В ЕС преминаването към лятно часово време е регламентирано с директива 2000/84/EG, която определя началото и края на периода за всички страни от ЕС. Тази директива се преразглежда и удължава на всеки пет години. Спазват я и други европейски страни, които не влизат в състава на ЕС. 

Идеята за лятно часово време за пръв път се въвежда на практика от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април - 1 октомври 1916 г. Скоро след това Великобритания последват примера, като в началото въвежда лятно време от 21 май до 1 октомври 1916 г. 

Лятното часово време е въведено в България на 1 април 1979 година. От неделя ще спим един час по малко, но в същото време ще се радваме и на бързото нарастване на деня.

ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

