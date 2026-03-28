Кой подслушва тайните на европейците?

Дипломати и служители на Европейския съюз призовават за прилагането на по-строги процедури за сигурност, за да се предотврати изтичането на чувствителна информация към враждебни държави, както съобщава Politico, след седмица на тревожни разкрития за "изтекли" процедури, които разкриват европейски позиции.

Изтичане на информация

Развитието идва, след като унгарското правителство призна, че е информирало Русия в кулоарите на вътрешните преговори в Европейския съюз.

Както потвърди унгарският външен министър Петер Сиярто, той е разговарял с колегите си в Русия, Сърбия, Израел, Съединените щати и Турция както преди, така и след срещите на ЕС по въпроси, свързани с външната политика.

Освен това, в Германия достъпът на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", проруска партия, до поверителни документи на ЕС поражда опасения, че Москва има достъп до чувствителни дискусии, според трима европейски дипломати и четирима германски законодатели.

"Проблемът е, че имаме партия, "Алтернатива за Германия", за която има основателни подозрения за изтичане на информация към Китай или Русия", казва депутатът от "Зелените" Антон Хофрайтер, председател на Комисията по европейски въпроси на Бундестага, пред POLITICO.

И накрая - опасения бяха повдигнати от евентуалното прихващане и публикуване в интернет на телефонен разговор между журналист на POLITICO и европейски служител - инцидент, за който американската медия извърши проверка за сигурност.

Стриктност

Петима дипломати и служители, които говориха с POLITICO при условие за анонимност, заявиха, че класифицирането на повече документи като "секретни" - което води до автоматични разследвания и строги санкции в случай на изтичане - трябва да бъде една от опциите, които Съюзът обмисля.

"Документи като тези съдържат информация, която би могла да бъде полезна за враждебни участници, така че някои документи трябва да се третират с по-голяма чувствителност", обяснява служител на Комисията.

Според тях, тъй като ЕС е "по-геополитически" от преди, призован да се занимава с въпроси като военна подкрепа и търговски преговори с противници, той няма пространство да разкрива позициите си.

Определянето на повече документи като поверителни означава, че служителите ще трябва да ги преглеждат в сигурни читални в институциите – практика, която Европейската комисия вече е наложила за чувствителни към пазара файлове, за да избегне изтичане на информация към пресата.

Това може също да означава по-малко файлове, които се прехвърлят, без ограничения, към страни като Германия и Нидерландия, където депутатите имат право да преглеждат документи на ЕС.

Сиярто си призна: Звънял на Лавров по време на важни срещи на ЕС

Някои държави членки вече ограничиха споделянето на информация чрез Центъра за разузнаване и оценка на ЕС – дипломатическа служба на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която събира разузнавателна информация от държавите членки. Още преди последните разкрития имаше опасения, че информацията на центъра може да попадне в Кремъл през Унгария, каза друг висш европейски дипломат.

Звездички

Мари-Агнес Щрак-Цимерман, председател на комисията по отбрана на Европейския парламент, е на мнение, че сега има силни аргументи за класифицирането на по-чувствителни документи на ЕС като тайни. Този процес обаче трябва да бъде регулиран в съответствие с националните стандарти, с ясни правила за разрешение за достъп на служителите на ЕС, добавя Щрак-Цимерман.

"Досега това остава сива зона."

Брюксел вече е въвел ограничения, за да предотврати риска от попадане на цифрова информация в грешни ръце.

"Настоящата директива на Европейския съвет е да не се прехвърлят електронни устройства в САЩ или Китай", обяснява висш служител на ЕС. "Където това не е възможно, върнатите електронни устройства трябва да бъдат напълно изтрити."

Отбелязва се, че САЩ бяха добавени към списъка с държави с висок риск за пътуващи служители, след като Вашингтон наложи санкции на бившия комисар Тиери Бретон за ролята му в изготвянето на закона на ЕС за цифровите услуги, добави служителят.

Белгия наскоро стана поредното европейско правителство, което предприема мерки срещу служителите си, използващи приложения за съобщения, произведени в САЩ. Правителството обяви преминаване от WhatsApp и Signal към вътрешна алтернатива. Междувременно ЕС планира да въведе свои собствени платформи, специално разработени за "защита на чувствителна некласифицирана информация", до края на годината.

Неотложността на реформата в областта на сигурността обаче надхвърля унгарските избори следващия месец.

Както съобщиха трима от дипломатите, в случай на преизбиране на Виктор Орбан на 12 април, въпросът ще изисква спешно внимание, тъй като ЕС може да се наложи да ускори процесите на подобряване на контрола за сигурност.