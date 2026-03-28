Пламен Димов и Радина Думанян с "Икар"-и за водеща мъжка и женска роля

Народният театър „Иван Вазов“ и пловдивският драматичен театър „Николай Масалитинов“ обраха половината от награди „Икар“, които бяха връчни снощи на церемония в Народния театър.

Мотото тази година бе „Да обичаш на инат“, вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев (1946-2024).

Статуетката за водеща мъжка роля отиде при Пламен Димов, за ролята на Леоне в „Глембаеви“, за поддържаща мъжка роля бе отличен Веселин Мезеклиев, за ролята на бащата в „Последна стъпка“. Във витрината на Народния театър отидоха и статуетките за сценография и костюмография – за спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, за майсторско техническо осъществяване – за „Хеда Габлер“, и специална награда за Олга Недялкова – главен помощник-режисьор.

За Пловдив заминаха други шест статуетки, като три от тях са за „Берлин, Берлин“, отличен за най-добър спектакъл, за режисура – Стоян Радев, и за водеща женска роля – Радина Думанян.

„Икар“ за авторска музика е за Сашко Костов и Явор Карагитлиев – за „Влюбеният дирижабъл“, също на пловдивския театър. За участието си в този спектакъл наградата за дебют получи Паола Маравиля, както и за ролята на Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ („Сфумато“).

Три от наградите отидоха в „Театър 199“ – за поддържаща женска роля на Ирини Жамбонас за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ”, за драматургичен текст – „Слон в стаята“ от Елена Телбис, както и една от двете награди на Министерството на културата за най-добър драматичен и куклен театър. Второто признание бе за Държавния куклен театър в Пловдив.

„Икар“ за чест и достойнство получи доц. Мария Диманова за своята последователна работа и принос към развитието на театралното образование и професионалната етика.

За кукленото изкуство бяха отличени Ана-Мария Лалова за дракончето в „Дракончето с теменужени очи“ (Столичен куклен театър) и „Голямата шапка“ в Държавния куклен театър – Стара Загора.

Голямото отличие за изключителен принос към българския театър бе присъдено на актрисата Анета Сотирова.

Бяха връчени и още няколко обявени по-рано тази година отличия. Певецът Веселин Маринов получи „Икар“ за атракционно и сценично изкуство, излъчен от Гилдията за атракционни сценични изкуства – за популяризирането на българската музикална култура.

Наградата за цирково изкуство, излъчена от Гилдията на цирковите артисти, взе Ненчо Илчев – за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията.

Награда на Акт-Унима за значим принос в развитието на българското куклено изкуство отиде при проф. Дойчина Синигерска, а наградата за педагогическа дейност – при проф. Боньо Лунгов.

Призът за вариететно изкуство, излъчен от Гилдията за вариететно изкуство, взе Йордан Димитров Янев-Зайн – за приноса му в областта на вариететното изкуство.