Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофа, вероятно е бил друсан

Тайгър Уудс се набърка в но скандал. Той беше арестуван по обвинение в шофиране в нетрезво състояние, след като снощи неговият автомобил "Ланд Роувър" се преобърна на двулентов път близо до дома му на остров Джунипър, близо до Палм Бийч, щата Флорида.

Звездата на световния голф изпреварвал с висока скорост работнически камион, теглещ ремарке, когато се ударил в задната му част, което довело до преобръщането на колата му, съобщи Джон Бъденсик от шерифската служба на окръг Мартин.

Петдесетгодишният Уудс се измъкнал през пасажерската врата преди на мястото да пристигнат екипи на полицията. Според шерифската служба Уудс е бил неадекватен на мястото на инцидента, след което бил отведен в ареста.

Тестът за алкохол бил отрицателен, като според полицията "нарушеното му състояние" е било свързано с употребата на наркотици или лекарства.

Уудс отказал да се подложи на тест за урина, което ще му донесе дппълнително обвинение.

Срещу Уудс са повдигнати обвинения в шофиране в нетрезво състояние, нанасяне на имуществени щети и отказ да се подложи на тест, изискван от закона - всичките обвинения са за извършването на леки престъпления.

След няколко часа в ареста Уудс е бил освободен под гаранция.

Това е негов втори арест за шофиране в нетрезво състояние, което не е в резултат на влиянието на алкохол. През 2017 г. властите го намериха заспал зад волана, а колата ударена от шофьорксата страна. Звездата се оправда, че е взел лоша комбинация от болкоуспокояващи. Тогава Уудс се призна за виновен в безразсъдно шофиране.

Президентът Доналд Тръмп, чиято бивша снаха се среща с Уудс, коментира вчерашната катастрофа.

„Чувствам се толкова зле. Много близък мой приятел и невероятен човек. Удивителен мъж. Но има и някои трудности“, каза Тръмп.

Шерифът заяви, че Уудс е „съдействал, но не се опитва да се самоинкриминира“. Той каза, че Уудс има право да откаже теста на урината и че властите „никога няма да получат окончателни резултати под въздействието на какво е бил.

Това е четвъртият път, в който Уудс е участвал в автомобилна катастрофа, последният път през февруари 2021 г., когато SUV-ът му излязъл от крайбрежен път в Лос Анджелис с висока скорост, което довело до множество наранявания на краката. Тогава лекарите дори са обмисляли ампутация.

Арестът в петък идва, докато Уудс се опитваше да реши дали е достатъчно здрав, за да играе на Мастърс, който започва на 9 април.