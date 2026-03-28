IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Нов удар в близост до иранската АЕЦ "Бушер"

Не се съобщава за нанесени щети и изтичане на радиация

28.03.2026 | 08:14 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Иран е уведомил Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за нов удар в близост до АЕЦ "Бушер". Това е третият подобен инцидент за последните 10 дни, предаде Ройтерс. 

МААЕ съобщи, че не са регистрирани щети по действащия реактор, нито изтичане на радиация и уточни, че според Иран състоянието на атомната електроцентрала е останало нормално след инцидента.

Свързани статии

АЕЦ „Бушер“ е един от най-чувствителните обекти в страната, тъй като това е единствената действаща атомна електроцентрала на Иран и евентуален удар по нея би могъл да доведе до сериозни международни последици.

Фактът, че това е третият подобен инцидент само за десет дни, засилва опасенията, че напрежението може да ескалира още повече. Международната агенция за атомна енергия следи отблизо развитието на ситуацията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

аец бушер войната в иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem