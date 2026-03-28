Нов удар в близост до иранската АЕЦ "Бушер"

Иран е уведомил Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за нов удар в близост до АЕЦ "Бушер". Това е третият подобен инцидент за последните 10 дни, предаде Ройтерс.

МААЕ съобщи, че не са регистрирани щети по действащия реактор, нито изтичане на радиация и уточни, че според Иран състоянието на атомната електроцентрала е останало нормално след инцидента.

АЕЦ „Бушер“ е един от най-чувствителните обекти в страната, тъй като това е единствената действаща атомна електроцентрала на Иран и евентуален удар по нея би могъл да доведе до сериозни международни последици.

Фактът, че това е третият подобен инцидент само за десет дни, засилва опасенията, че напрежението може да ескалира още повече. Международната агенция за атомна енергия следи отблизо развитието на ситуацията.