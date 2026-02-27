Марс влиза в Риби: Как ще се отрази на зодията ви?

Готови ли сте за промяна на вибрациите? На 2 март 2026 г. Марс преминава в знака Риби и остава там до 8 април и нека просто кажем, че енергията вече няма да е свързана с усилен натиск. Този транзит на Марс в Риби бележи отдалечаване от смели, директни действия към нещо по-меко, по-дълбоко и много по-интуитивно. Мислете по-малко „напред“ и повече „усетете го“.

По време на транзита на Марс в Риби 2026 г., вашият стремеж може да идва от емоции, интуиция и духовни подтиквания, а не от логика или натиск. Може да се почувствате привлечени от творчество, лечебна работа, благотворителност, духовен растеж или дори чуждестранни връзки.

В същото време, ефектите от транзита на Марс могат да ви се сторят объркващи, ако не сте здраво стъпили на земята; може да се появят ниска мотивация, отлагане, емоционално прегаряне или избягване на конфликти.

И все пак, транзитът на Марс в Риби 2026 г. носи мощни уроци относно съгласуваните действия, търпението, вярата и емоционалното изцеление. Любопитни ли сте как тази енергия може да се отрази на вас лично?

Вероятно засегнати области: Емоции, интуиция, духовност, креативност, подсъзнателни модели, изцеление, сън, чужди отношения, благотворителност, изолация, емоционална енергия, потиснат гняв.

Ефекти на транзита на Марс в Риби през 2026 г. върху всеки знак:

ОВЕН

Този транзит на Марс през 2026 г. няма да бъде фаза за агресивни действия или конфронтация; вместо това ще бъде време за забавяне, размисъл и лечение. Разходите могат да се увеличат поради здравословни проблеми, пътувания, чуждестранни връзки или нужди, свързани с начина на живот; така че финансовото планиране ще бъде от съществено значение.

В професионален план това ще бъде задкулисна фаза. Работата, извършена тихо, без търсене на признание, ще ви подготви за бъдещи пробиви. Избягвайте офис политика и конфронтации, тъй като те могат да ви изтощят емоционално.

Емоционално потиснат гняв, нерешени проблеми или минали рани могат да изплуват чрез сънища, безпокойство или внезапни промени в настроението. Това е мощен период за терапия, медитация, водене на дневник или духовни практики.

Не се пренапрягайте и не пренебрегвайте емоционалните си нужди в този момент. Този транзит може да ви научи на важността на почивката и вътрешното изцеление, преди да започне следващата ви фаза на действие. Приоритизирайте съня, медитацията и времето, прекарано сами, за да се презаредите емоционално.

ТЕЛЕЦ

Ефектите от транзита на Марс могат да бъдат белязани от увеличени доходи чрез приятели, професионални сдружения или групови проекти, но очакванията от другите могат да доведат до емоционално разочарование, ако границите са неясни.

Може да се чувствате мотивирани да преследвате цели, които имат емоционално или духовно значение, а не чисто материални награди.

Сътрудничеството може да е по-ефективно от конкуренцията през този период. Въпреки това, могат да възникнат недоразумения в социалните кръгове поради чувствителност или нереалистични очаквания. Изберете компанията си мъдро.

Професионално, екипната работа и работата, базирана в общността, могат да донесат напредък. Финансовите печалби са възможни, но избягването на импулсивното отпускане на заеми и сляпото доверие на другите е от решаващо значение.

Емоционално може да се чувствате дълбоко свързани с определени приятели, като същевременно се дистанцирате от други, които вече не се придържат към вашите ценности.

Поддържайте здравословен баланс между социални дейности и лично време. Този транзит на Марс може да ви научи да балансирате мечтите си с реалистични действия и емоционална зрялост.

