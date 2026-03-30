Иран знае как да води война без приятели, а САЩ знаят ли?

Докато войната на САЩ с Иран наближава един месец, призивите на президента Доналд Тръмп за подкрепа от съюзниците от НАТО остават без отговор, а дори и арабските партньори, които са подложени на пряка атака от страна на Ислямската република, все още не са се намесили.

Близкият съюзник Израел се сражава ожесточено рамо до рамо със САЩ, като премиерът Бенямин Нетаняху се присъедини към Тръмп в оглавяването на атаката, която даде началото на конфликта и доведе до смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Все пак конфликтът представлява нещо като аномалия за Вашингтон, който традиционно следва стратегия за изграждане на многонационални коалиции, когато влиза в продължителни конфронтации с врагове.

Иран също има малко съюзници, ограничени до недържавните участници в коалицията му „Ос на съпротивата“ в Ливан, Ирак и – все още не влязъл в битката – Йемен. Партньорите от големите сили, а именно Китай и Русия, ограничиха ролята си до реторика, осъждаща американско-израелската кампания.

Но това е позната позиция за Ислямската република, която беше принудена да влезе в осемгодишна война с Ирак само година след основаването си. Уроците от този конфликт от 80-те години все още се прилагат към това, което тя разглежда като поредната борба за оцеляване.

САЩ бяха сред страните, които оказаха военна подкрепа на Ирак, тогава воден от президента Саддам Хюсеин, когато той нахлу в Иран през 1980 г., само няколко месеца след като новосъздадената Ислямска република освободи американски служители и персонал, държани в посолството на Вашингтон в Техеран.

Вашингтон също тайно изпращаше помощ на Иран като част от незаконна сделка за финансиране на антикомунистическите бунтовници в Никарагуа, а известна помощ постъпваше в Ислямската република и от Либия и Сирия. Но голяма част от международната общност, включително Съветският съюз и Китай, подкрепяше предимно Багдад.

Оттогава Иран се зае да създаде своя собствена мрежа от партньори в чужбина, вместо да разчита на други нации. Оста на съпротивата за първи път действа колективно през 2023 г. в отговор на смъртоносното нападение на палестинското движение Хамас срещу Израел, което хвърли региона в все още продължаващи размирици.

Ливанската Хизбула, Ислямската съпротива в Ирак и йеменската Ансар Аллах, известна още като хути, нанесоха удари срещу Израел, като йеменските и иракските фракции нацелиха и американски обекти в региона. След като спряха атаките с надеждата за трайно примирие в Газа, „Хизбула“ и Ислямската съпротива в Ирак се върнаха в борбата в отговор на американско-израелската война срещу Иран, докато „Ансар Аллах“ заплаши, че също ще се включи.

Но както Иран, така и коалицията му претърпяха значителни неуспехи от началото на конфликта, като всеки член загуби ключови лидери и военни способности. Сирия, единственият друг държавен участник в Оста на съпротивата, претърпя смяна на режима с победата на бунтовниците през ноември 2024 г., което прекъсна географската връзка между Иран и Израел и допълнително усложни положението на Ислямската република.

В същото време инвестициите на Техеран в партньорства с Пекин и Москва не доведоха до никакви значителни пробиви в областта на военната подкрепа или отбранителните пактове, дори когато Русия използва лицензирани дронове от типа „Шахед“ в собствената си война срещу Украйна.

За пореден път Иран се озовава в ситуация, в която се бори сам.

„Иран воюваше с Ирак в продължение на осем години без чуждестранна помощ. В тази война повече от петдесет държави подкрепиха Ирак, но Иран не се предаде“, каза Долатабади. „Освен това Китай и Русия, чрез позицията си по Резолюция 2817 на Съвета за сигурност, дадоха да се разбере на Иран, че не са склонни да застанат на негова страна в тази война.“

Когато дойде редът на Америка да воюва срещу Ирак само няколко години след края на ирано-иракската война, в отговор на инвазията на Хюсеин в Кувейт през 1990 г., която предизвика Първата война в Залива, Вашингтон събра широка коалиция от държави, подкрепящи операция „Пустинна буря“, включително съюзници от НАТО и голяма част от арабския свят.

След атаките от 11 септември десетилетие по-късно САЩ също мобилизираха международна подкрепа, позовавайки се на клаузата за взаимна отбрана от член 5 на НАТО, за да подпомогнат „Войната срещу тероризма“. Съюзници от цял свят предоставиха личен състав, за да подкрепят американската интервенция в Афганистан през 2001 г., а редица държави, макар и по-малко на брой, подпомогнаха водена от САЩ инвазия в Ирак в това, което стана известно като Втората война в Залива през 2003 г.

Този модел на изграждане на коалиции датира от десетилетия, като регионални и международни партньори подкрепяха предишни военни усилия на САЩ в Корея и Виетнам. Дори в сблъсъка с групировката „Ислямска държава“ (ИДИЛ) САЩ събраха широка коалиция в подкрепа на операциите в Ирак и Сирия.

Решението на Тръмп да започне война в партньорство с Нетаняху срещу Иран обаче се разви по различен начин.

Повечето арабски държави, включително Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и други държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC), проведоха кампания срещу военните действия, предвиждайки, че ще бъдат подложени на ирански атаки заради това, че са домакини на американски военни бази. Европейските съюзници, много от които вече бяха в конфликт с Белия дом по други въпроси, бяха до голяма степен оставени в неведение.

И въпреки декларациите на Тръмп за победа на бойното поле и пробиви в твърдените преговори с Техеран, Иран продължава да отвръща и да налага ограничения върху трафика през критичния енергиен търговски проход на Ормузкия проток. Прехвърлянето на хиляди войници в Близкия изток показва, че Тръмп може би планира да проведе мащабна операция за разполагане на американски войски на иранска територия, което ще ескалира конфликт, който вече се доближава до нивото на Трета война в Персийския залив, а в някои отношения дори го надхвърля.

Сега Тръмп моли европейските съюзници да подкрепят отново американската интервенция в Близкия изток. Някои се отзоваха, като Обединеното кралство позволи на САЩ да използва бази на своя територия за провеждане на въздушни удари, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова за по-голяма солидарност в рамките на алианса.

Реакцията обаче е далеч от очакванията на САЩ, което подхранва нарастващия гняв на Тръмп.

„Страните от НАТО не са направили абсолютно нищо, за да помогнат с лудата нация, сега военно унищожена, на Иран“, написа Тръмп в публикация с главни букви в Truth Social в четвъртък. „САЩ не се нуждаят от нищо от НАТО, но „никога не забравяйте“ този много важен момент във времето!“

Американският лидер засили тона си по време на заседание на кабинета по-късно същия ден, като заяви, че е „много разочарован“ от алианса, който нарече „хартиен тигър“.

Рейчъл Рицо, старши изследовател в Програмата за стратегически изследвания към Observer Research Foundation, изтъкна, че това пренебрежение представлява за администрацията на Тръмп „прякото въздействие от отчуждаването на най-близките й европейски съюзници“ по други въпроси, като войната между Русия и Украйна, суверенитета на Гренландия и ангажиментите на алианса за разходите за отбрана.

„Европейците вече открито се питат защо трябва да подкрепят САЩ в техните военни авантюри, особено когато през последната година страната непрекъснато заплашваше европейския суверенитет и налагаше мита на своите членове“, заяви Рицо пред Newsweek. „По мое мнение би било шокиращо, ако НАТО по някакъв начин се обедини като група, както генералният секретар Руте намекна, че може да се случи. Вместо това“, добави тя, „мисля, че наблюдаваме нарастващо истинско недоволство в Европа и общо нежелание да се подчиним на волята на Америка, дори ако това означава да платим последствията.“

Тези последствия произтичат не само от обещанията на Тръмп за отмъщение, но и от глобалните последици от иранските атаки срещу регионалната енергийна инфраструктура и Ормузкият пролив – път, който стана още по-важен за Европа поради санкциите срещу Русия.

„Проблемът за Европа е, че макар и да не са били консултирани, те също понасят тежестта на вторичните ефекти от войната“, каза Рицо. „Това означава, че те са пряко въвлечени и засегнати от война, която нито са започнали, нито са били консултирани за нея.“

Върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас ефективно обобщи трансатлантическата гледна точка миналата седмица, като заяви:

„Това не е войната на Европа. Ние не започнахме войната. Не бяхме консултирани.“

Дори ако европейските сили се намесят, например като подкрепят инициатива за отваряне В крайна сметка потенциалната роля на НАТО и държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC) може да се ограничи до подкрепа в областта на разузнаването, наблюдението и рекогносцирането, без значителен принос в провеждането на реални операции срещу Иран.

„Съединените щати биха могли да използват повече ISR (разузнавателни, наблюдателни и рекогносциращи) способности от страните от НАТО и държавите от Персийския залив, не непременно кинетични“, заяви пред Newsweek Билал Сааб, асоцииран изследовател в Програмата за Близкия изток и Северна Африка на Чатъм Хаус и бивш старши съветник в Пентагона. „Намираме се във фаза на войната, в която пакетите от удари с изтребители достигат своите граници, а необходимите способности за следващата фаза американските съюзници или не притежават, или притежават в малка степен.“

И макар на хоризонта да се задава преоценка на партньорствата на Америка както в Европа, така и в Близкия изток, Сааб изтъкна, че въздействието в непосредствения регион може да бъде по-належащо, особено след като държавите от Персийския залив поставят под въпрос стойността на гаранциите за сигурност от страна на САЩ.

„САЩ ще трябва да дадат много обяснения на държавите от Персийския залив. Има много да се поправя и с НАТО, но не е толкова обширно“, каза Сааб. „Вашингтон пренебрегна непосредствените интереси на държавите от Персийския залив по отношение на сигурността в мирно време, когато подписа ядрено споразумение с Иран през 2015 г., което не засягаше регионалната мрежа от прокси сили на Техеран или ракетите, а сега отново по време на война, когато започна военна кампания срещу Иран, която им донесе физически вреди и икономическо опустошение.“

Същите държави от Персийския залив, които изразиха загриженост относно споразумението, от което Тръмп се оттегли по време на първия си мандат през 2018 г., бяха играли водеща роля в дипломатическите усилия за ново ядрено споразумение тази година. За пореден път САЩ постъпиха по друг начин.

Кори Шейк, директор по външна и отбранителна политика в Американския институт за предприемачество, която преди това е заемала постове в Държавния департамент, Пентагона и Съвета за национална сигурност, заяви, че последиците от решението на Вашингтон да действа без съгласието на дългогодишни партньори вече се проявяват, особено що се отнася до кризата в Ормузкия проток.

„Мисля, че вече го виждаме: държави, които дори не бяха уведомени – камо ли да бъдат консултирани и да им бъде позволено да повлияят на нашите решения или планове – не се бързат да ни помогнат да излезем от затруднението, което сме създали“, каза Шейк пред Newsweek. „Оказва се, че правилото на Pottery Barn все още важи. А всъщност се нуждаем от икономиите от мащаба, които участието на съюзници и партньори би осигурило за продължителни операции за поддържане на пролива Хормуз свободен.“

Тя предсказа, че дългосрочните последици ще бъдат още по-големи и потенциално ще играят в ръцете на другите врагове на Вашингтон.

„Това ще ускори усилията на съюзниците (и другите държави) да намерят заместители на надежната американска отбрана“, каза Шейк, „като увеличат своята автономност, сътрудничат по-тясно с другите, разработват свои собствени ядрени средства за възпиране и дори правят компромиси с противниците си, ако се страхуват, че не могат да защитят интересите си.“