Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след гибелта на трима мироопазващи в Ливан

Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН относно мироопазващите сили на ООН в Ливан, след като трима мироопазващи загинаха при два отделни инцидента в Южен Ливан. Външният министър Жан-Ноел Баро обяви в понеделник, че осъждането на смъртните случаи е изразено официално пред Израел.

Баро заяви, че Франция „осъжда по най-категоричен начин огъня", довел до гибелта на тримата военнослужещи от Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL). Освен това той осъди „тежките инциденти", преживени в неделя от французкия контингент на UNIFIL в района на Накура, уточнявайки, че негодуванието е „предадено с най-голяма твърдост на израелския посланик в Париж". Израел и Хизбула водят бойни действия в Южен Ливан като част от разрастващата се война на Близкия изток.

Тези нарушения на сигурността и актове на сплашване от страна на войници от израелската армия срещу персонал на ООН са неприемливи и неоправдани, особено след като процедурите за избягване на инциденти са били спазени“, заяви френският министър, като подчерта, че позицията на Франция „е била предадена с най-голяма категоричност на посланика на Израел в Париж“.

Баро призова всички страни в конфликта да зачитат безопасността на персонала на ООН.

По време на последната война между „Хизбула“ и Израел през есента на 2024 г.,UNIFIL отново обвини израелските войници в „непрекъсната“ и „умишлена“ стрелба срещу позициите им.

Силите на UNIFIL са разположени между река Литани и ливанско-израелската граница, а щабът им се намира в Рас ан Накура, близо до границата с Израел.

Вчера индонезийски миротворец беше убит при експлозия на снаряд с неизвестен произход близо до пограничния град Аджит Ал Кусайр. Днес други двама войници бяха убити при „експлозия с неизвестен произход“ близо до Бани Хайян, друг пограничен град, а няколко други бяха ранени.