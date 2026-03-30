Парадоксът на Тръмп: Президентът критикува ЕС, но всъщност не може без него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдавна презира Европейския съюз. По време на първия си мандат той често се изказваше срещу блока, описвайки го като „враг“ и „по-лош от Китай“. По време на втория си мандат отношението на Тръмп се превърна в откровена омраза. Сега неговото желание е да раздроби ЕС: изтекъл проект на по-ранна версия на Стратегията за национална сигурност за 2025 г. включваше целта за „издърпване“ на определени държави „далеч“ от блока. Тази цел е очевидна и в решението на Вашингтон да наложи високи тарифи върху износа на ЕС и в окончателната версия на Стратегията за национална сигурност, която предполагаше, че правителството на САЩ ще подкрепя крайнодесни, антиевропейски партии на целия континент.

Възраженията на Тръмп срещу ЕС са многобройни. През февруари 2025 г. той заяви пред кабинета си, че ЕС „е създаден, за да прецака Съединените щати. Това е целта му и те се справиха добре. Но сега аз съм президент.“ Наскоро той атакува лидерите му за нежеланието им да подкрепят военните действия на САЩ срещу Иран. Той вярва, че демократичните институции и юдео-християнското наследство на континента се разрушават от предполагаемо разрешителния му подход към имиграцията. Той смята търговската и технологичната политика на континента за несправедлива и по същество изглежда смята ЕС за решен да подкопае Съединените щати.

Обвиненията на Тръмп са опасна карикатура на блока. Осем десетилетия двупартийна външна политика на САЩ насърчават европейската интеграция, а случаите на отклонение на ЕС от Съединените щати са далеч по-малко от случаите на съгласуване. Историческата подкрепа на Вашингтон за европейската интеграция не произтича от идеализъм, а от ясната гледна точка, че една тясно свързана, просперираща и стабилна Европа би била ефективен партньор в справянето с множество международни предизвикателства. Това се оказа така.

Ако администрацията постигне своето и ЕС се разпадне, интересите на САЩ ще пострадат. Разпадналата се Европа ще доведе до завръщането на нестабилността и нестабилността, които са белязали историята на континента. Краят на ЕС би означавал и края на единния пазар, от който американските предприятия са се възползвали впечатляващо, и края на еврото, което е намалило разходите за трансгранични транзакции. Освен това Вашингтон би загубил ключов партньор в прилагането на санкции, както и в правоприлагането, борбата с тероризма и борбата с изменението на климата. Антагонизмът на Тръмп вече е причинил големи щети. ЕС е в шок от безпрецедентната враждебност на Вашингтон, особено след заплахата от нахлуване в Гренландия. Но отношенията между САЩ и ЕС са твърде важни, за да им се позволи да се вехнат. Твърде много зависи от тях. Връзката трябва да се поддържа и това може да се постигне най-добре чрез сътрудничество по онези въпроси, по които Брюксел и Вашингтон все още са в съгласие. Начело в този списък трябва да бъде сътрудничеството за противодействие на все по-могъщия и самоуверен Китай, който иска да оформи света по начини, враждебни както на американските, така и на европейските интереси, пише Foreign Affairs.

Тръмп е раздразнен от предполагаемата лоша репутация на Брюксел като търговски партньор. Той не харесва факта, че ЕС засилва преговорното влияние на своите 27 държави членки. Той твърди, че блокът е създаден от европейски държави, особено Германия, като „консорциум“, за да „прецака“ Съединените щати чрез нелоялни търговски практики. В подкрепа на този наратив, администрацията на Тръмп посочва трансатлантическия търговски баланс. Президентът твърди, че Съединените щати имат търговски дефицит с ЕС от над 300 милиарда долара. Въпреки че статистическите данни за търговията на САЩ и ЕС се различават, диапазонът на нетния общ търговски дефицит всъщност е между 60 милиарда и 150 милиарда долара (включително търговията с услуги, където Съединените щати имат излишък). Дефицитът е малък в сравнение с трансатлантическите търговски потоци от 2 трилиона долара или всъщност с търговския дефицит от 290 милиарда долара, който Съединените щати имат с Китай. Във всеки случай търговските дефицити не са непременно доказателство за измама. Вместо това, те до голяма степен са отражение на макроикономически фактори, включително липсата на спестявания и прекомерните разходи в Съединените щати, както и липсата на инвестиции в Европа.

Президентът многократно е заявявал, че ЕС е затворен пазар, докато Съединените щати остават отворен. Фактите рисуват по-нюансирана картина. Преди търговското споразумение между САЩ и ЕС от 2025 г. средната тарифна стойност (претеглена с дела, който всеки продукт представлява от общия внос) е била 1,5% за Съединените щати и 1,3% за ЕС. Със сигурност е вярно, че в някои важни области ЕС поддържа високи тарифни и нетарифни бариери, особено в селското стопанство. Вярно е също, че тези бариери имат ефект на възпрепятстване на търговията с американски фирми. Но много нетарифни бариери в селското стопанство отразяват факта, че европейските потребители се различават от американските си колеги по отношение на това, което искат да ядат. Въпреки че Брюксел поддържа определени ограничения, самите Съединени щати едва ли са модел за откритост. Правителството на САЩ защитава много области на икономиката, включително селското стопанство.

Регулирането на цифровата икономика от страна на ЕС и глобите, които ЕС е наложил на американски технологични компании, също раздразниха Тръмп. Американските фирми са привлечени към тези глоби и разследвания поради своя размер и преобладаваща роля, а не заради предполагаеми антиамерикански пристрастия. Според президента обаче никой чуждестранен регулаторен орган не би трябвало да се осмелява да разследва, облага с данъци, глобява или законодателства срещу американски компании. Това мнение е в противоречие с дългата история на Съединените щати в областта на екстериториалното правоприлагане. Един от многото примери са глобите от над 50 милиарда долара, които Вашингтон наложи от 2014 до 2024 г. на европейски банки за нарушения като измами и избягване на американски санкции.

Настоящите възражения на Вашингтон срещу Брюксел не са единствено икономически. Администрацията на Тръмп е фиксирана и върху имиграционните политики на Европа. Стратегията за национална сигурност предупреждава, че Европа кани „цивилизационно заличаване“ чрез масова имиграция и спад в раждаемостта. Странно е да се обвинява Брюксел в насърчаване на неограничена имиграция, която е подкопала етническия характер на континента. Имиграцията е до голяма степен въпрос, който трябва да се регулира от държавите членки, а не от институциите на ЕС. Освен това, няколко държави членки са внедрили програми за репатриране на мигранти. ЕС не се е противопоставил на тези програми. Напротив, той е подписал споразумения с няколко северноафрикански и западнобалкански държави, за да предотврати напускането на бреговете на мигрантите за Европа и да приеме мигранти, които са пристигнали нелегално в ЕС. Стратегията за национална сигурност също така греши, като обвинява ЕС за спада в раждаемостта в Европа. Явлението, по-забележимо в други богати страни, включително Япония и Южна Корея, е свързано с множество фактори, включително решението на жените да работят и да се женят по-късно и неравномерната подкрепа на социалните политики като грижи за деца и отпуск по майчинство и бащинство. Това са национални въпроси, в които Брюксел почти не играе роля. Въпреки че през последните години ЕС отбеляза бързо увеличение на населението си, родено в чужбина, този дял все още е по-нисък от този в Съединените щати.

Администрацията на Тръмп също така твърди, че ЕС е виновен за подкопаване на политическата свобода и суверенитет, цензуриране на свободата на словото и потискане на политическата опозиция. Вдъхновени от тези възгледи, Съединените щати сега подкрепят крайнодесни политически групи в Европа. След цялостен преглед, Федералната служба за защита на Конституцията на Германия заключи през 2025 г., че „Алтернатива за Германия“, водещата крайнодясна партия в страната, има връзки с неонацисткото движение. Установено е също, че членовете на партията са омаловажавали Холокоста и са се застъпвали за расово основани възгледи за германската идентичност. Осемдесет години след като Съединените щати освободиха Германия от нацизма, Вашингтон сега се противопоставя на правото на демократично избрано германско правителство да предприема репресии срещу неонацистите.

Тръмп също така твърди, че ЕС е враждебен към свободата на словото.

В края на 2025 г. на бившия еврокомисар Тиери Бретон беше забранено да влиза в Съединените щати с мотива, че е участвал в приемането на два цифрови регламента на ЕС, които администрацията отхвърли. Въпреки че регламентите бяха приети като част от усилия за борба с речта на омразата и дезинформацията, администрацията твърди, че истинското им намерение е било да „принудят американските платформи да цензурират, демонетизират и потискат американските гледни точки“. Забраната беше особено забележителна, тъй като Бретон действаше в официално качество като част от колегия от комисари на ЕС, която взема колективни решения. Тези регламенти бяха одобрени от демократично избран Европейски парламент и национални правителства. Трудно е да се заключи, че санкционирането на длъжностно лице по този начин е съвместимо със зачитането на демокрацията.

ЕС има много недостатъци и може да бъде труден партньор. Администрацията на Тръмп е права в критиките си към ЕС като фрагментиран, слаб, бюрократичен и често неспособен да взема решения, които да са в крак с бързо променящия се свят. Президентът е прав и че ЕС ще се затрудни да намери роля в света на „силният прави правилното“, който той е допринесъл за развитието му. Но ЕС не е карикатурата, която рисува. Задушаващата свръхрегулация на ЕС не е основният виновник за слабите икономически резултати на блока, както често твърди Вашингтон. Ключовите провали са в държавите членки. Неефективното прилагане на правото на ЕС и нежеланието им наистина да завършат единния пазар, включително чрез формиране на съюз на капиталовите пазари и енергиен съюз, отслабиха блока.

Все още има място за взаимноизгодно сътрудничество между Вашингтон и Брюксел. Но за да се случи това, администрацията на Тръмп трябва да признае, че ЕС може да бъде ключов партньор в кампанията на САЩ, целяща да принуди Китай да реформира злоупотребяващите си търговски практики. Това е така, защото Пекин, въпреки че презира ЕС като глобален политически и играч в областта на сигурността, иска постоянен достъп до европейските потребители. В края на краищата, Пекин отговори на тарифите на Тръмп, като пренасочи износа си от Съединените щати към Европа. Това предоставя на ЕС огромно предимство пред Китай, ако той желае да го използва. Тогава е назрял моментът Съединените щати и ЕС да принудят Китай да обуздае огромното си свръхпроизводство и да намали субсидиите си за местните производители, за да насърчат по-справедлива търговска среда.

Като първа стъпка в този процес, Съединените щати трябва да работят с ЕС за съживяване на Световната търговска организация, като наложат фундаментална промяна в нейните правила. СТО трябва да коригира условията на принципа на „най-облагодетелствана нация“, който изисква всяка търговска отстъпка, предоставена от една държава, да бъде разширена до всички останали държави членки на СТО. Комисарят по търговията на ЕС, Марош Шефчович, вече предположи, че този принцип се е превърнал в усмирителна риза, позволяваща безплатно яздене. Вместо автоматично да се предоставя безусловен достъп до по-ниски тарифи, тази полза, твърди той, „трябва да бъде спечелена чрез по-силни, надеждни ангажименти към основните принципи на свободната и справедлива търговия“. Реформирането на това правило би стимулирало Китай да прекрати манипулативните си търговски практики.

Съединените щати и ЕС трябва да продължат да работят за намаляване на зависимостта си от Китай.

Приоритет трябва да бъдат критично важните минерали, по-специално редкоземните елементи. Администрацията на Байдън създаде Партньорството за сигурност на минералите, група, която включва ЕС, Съединените щати и 13 други държави, в опит да намали зависимостта от китайските вериги за доставки. Партньорството е продължено от администрацията на Тръмп и катализира частните инвестиции за проекти в областта на добива, преработката и рециклирането в Африка, Северна и Южна Америка и Азия. ЕС и Съединените щати трябва да развият партньорството си, за да увеличат устойчивостта на веригите за доставки на критично важни минерали, като идентифицират общи проекти и увеличат финансовата и техническата подкрепа на своите компании за тях.

Тези усилия не трябва да се ограничават само до критични минерали. Брюксел и Вашингтон трябва също така да си сътрудничат, за да намалят прекомерната зависимост на Европа и Северна Америка от китайски технологии в чувствителни области, включително възобновяема енергия, телекомуникации и транспортна инфраструктура, когато това е практично. След като вече успешно координираха действията си за ограничаване на присъствието на Huawei в европейските 5G мрежи, този модел трябва да бъде разширен, за да обхване подводни кабели, 6G мрежи, облачни услуги и центрове за данни. ЕС и Съединените щати следва да обединят влиянието си в международните органи за определяне на стандарти, включително Международния съюз по телекомуникации, който влияе върху глобалната интернет и телекомуникационна инфраструктура. Вашингтон и Брюксел трябва да засилят контрола върху китайските чуждестранни инвестиции в чувствителни области на икономиките на САЩ и Европа. Те трябва да си сътрудничат за контрол на износа на технологии за Китай, включително висок клас чипове и сложни инструменти за тяхното производство, както и за ограничаване на изходящите инвестиции в китайския сектор на изкуствения интелект и полупроводниците.

Вашингтон подкрепи европейската интеграция след края на Втората световна война, защото осъзна ползите, които един обединен континент би донесъл. Последвалите десетилетия потвърдиха верността на това убеждение. Брюксел и Вашингтон често са си сътрудничили успешно, особено при налагането на санкции на Иран и Русия. Тези дни на широкообхватно сътрудничество може да са отминали. Но известно сътрудничество все още може да е възможно. Преди втория мандат на Тръмп, възгледите на Брюксел за Китай бързо се втвърдяваха и се приближаваха към тези на Вашингтон. Това съгласуване може да бъде възстановено, тъй като както ЕС, така и Съединените щати имат интерес да работят заедно, за да попречат на Китай да определя условията на световния ред. И това може да послужи като отправна точка за връщане към по-пълноценен дневен ред, както и да даде възможност на Вашингтон да преосмисли опасната си враждебност към такъв дългогодишен съюзник.