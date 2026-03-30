Дъщерята на Сантра на 4 г., певицата показа снимки от партито

Дъщерята на Сантра стана на 4 г. В петък 42-годишната българска певица сподели снимки от тържеството на момиченцето си в профила си в Instagram.

Първо виждаме как звездата, таткото Кристиян Дончев и малката Елиза позират пред банер с Мини Маус и вкусна бяла торта с надпис "Честит рожден ден". Бащата държи дъщеричката си, а тя носи розова рокля, с розова диадема е, на опашка и изглежда като истинска принцеса.

После виждаме как Елиза се забавлява със свои приятелки.

Сантра пък позира по бледорозова рокля с флорални мотиви и носи черни кецове.

"Моята малка дъщеричка стана на четири. Благодаря за всеки ден, в който имам възможността да съм твоя майка и да преживявам всички малки моменти с теб! Без теб живота никога нямаше да има толкова смисъл! Ти си малко слънце и носиш в себе си толкова чистота и любов и си всичко онова, което съм се надявала да има точно моето дете. Бих искала, ако четеш този текст след години, да знаеш, че съм истински благодарна, че те има, обичаме те безкрайно за това, което си и че няма как да си по-съвършена. Пожелаваме ти здраве , усмивки безгрижност и както ти сама си пожела “верни приятели”", написа изпълнителката на "Светлини" към кадрите.

