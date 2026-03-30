Таро прогноза за 30 март - 5 април

Таро картите за новата седмица са Седмица жезли и Двойка пентакли.

Първата таро карта е Седмица жезли.

Работили сте усилено, за да стигнете до мястото, където сте, но някои хора желаят това, което имате, и са готови да се борят с вас за него. Макар че е ласкателно, че се стремят към вашия успех, това също така създава напрегната и конкурентна среда, защото трябва да защитите това, което сте постигнали и трябва непрекъснато да се доказвате.

Таро карта Седмица жезли показва и че другите виждат вашия успех и или ще оспорят вашата гледна точка, или ще искат да ви саботират по някакъв начин.

Когато Седмица жезли се появи в четене на таро карти, то около вас може да изпъкнат повече хора, които ви завиждат, които не са добронамерени.

Ще трябва да защитите територията си и да се борите за това, което отстоявате.

Ето защо планирайте всички потенциални „заплахи“или рискове, преди да продължите с плановете си. По този начин можете да имате готов план за „най-лошия сценарий“.

