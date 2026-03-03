Кендъл Дженър още не е готова за деца

Кендъл Дженър заяви, че е прекалено заета, за да има деца. 30-годишната моделка иска да стане майка един ден, но все още не бърза.

"Искам да имам няколко, но не веднага. Искам да се уверя, че мога да посветя много време на тях, и засега, аз все още съм прекалено заета", коментира брюнетката пред френския "Vogue".

Всички нейни братя и сестри - Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Клои Кардашян, Роб Кардашян и Кайли Дженър, имат деца.

Но звездата иска "да продължава да си прекарва добре".

