Таро картите за новата седмица са Двойка пентакли и Силата.

Първата таро карта е Двойка пентакли.

Тя е карта от Малките аркани, която обикновено се свързва с управление на ресурси, приоритети и различни ангажименти. В класическите изображения на тази таро карта, човек жонглира с две монети. Това символизира необходимостта да се поддържа равновесие между различни области на живота, като работа, финанси, лични задължения или отношения. Таро карта Двойка пентакли често се появява в четене на таро, когато се намираме в период на промяна, когато човек трябва да бъде гъвкав и да се адаптира към нови обстоятелства. Тя показва, че ситуацията ви изисква добра организация и умение да се реагира бързо на колебанията на външната среда.

Енергията на Двойка пентакли не е непременно стабилна. Тя по-скоро описва движение и постоянна динамика. Човек може да се намира между две възможности или да се опитва да управлява няколко задачи едновременно. Това може да бъде период на експериментиране, в който се търси най-подходящият начин за разпределяне на време, внимание и ресурси. Посланието на картата често е да се запази балансът, като се избягва прекаленото натоварване или фокусиране само върху една област за сметка на друга. Тя напомня, че балансът не е статично състояние, а процес, който изисква постоянни корекции и осъзнатост.

Източник: Седмична таро прогноза за 9 – 15 март