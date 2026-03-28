Криза: Над 30 медици напуснаха врачанската болница

Задействан е кризисен план

28.03.2026 | 13:03 ч. Обновена: 28.03.2026 | 13:03 ч.
Снимка: БГНЕС

Сериозен отлив на медицински кадри оголва отделенията на врачанската многопрофилна болница. 32-ма специалисти са напуснали МБАЛ „Христо Ботев“. Основната причина са по-високи заплати от частна клиника, предаде БГНЕС.

На фона на спекулациите в общественото пространство дали лечебното заведение не се води към умишлен фалит, областният управител на Враца Стефан Красимиров увери, че кризата се овладява.

Сред напусналите са трима лекари - кардиолог, микробиолог и специализант по педиатрия, 26 медицински сестри, акушерки и лаборанти, както и трима санитари. Засегнати са ключови звена като хирургията, интензивното, нервни болести, нефрология, кардиология, АГО и кожното отделение. 

За последните две години болницата са напуснали над 50 специалисти.

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение, Красимиров обяви, че вече е изготвен кризисен план. Предприемат се адекватни на ситуацията действия, които включват пренасочване на персонал от едно отделение към друго и взаимозаменяемост на кадрите. Областният управител бе категоричен, че въпреки сътресенията, пациентите могат да разчитат на сигурно здравеопазване в държавната болница.

