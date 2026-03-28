Възможни са прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти

До 14:00 ч. днес са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В резултат на сработила защита, свързана с външното електрозахранване, тази сутрин имаше временни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти. Това не е засегнало процесите по таксуване чрез бордови устройства и GPS тракери за тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона, посочват от АПИ.

Краткотрайни прекъсвания до 14:00 ч. са възможни отново поради провеждането на допълнителни тестове, допълват от пътната агенцията.