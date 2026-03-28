IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Възможни са прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти

Смущенията са възможни до 14:00 часа

28.03.2026 | 11:44 ч. 1
Снимка: БГНЕС

До 14:00 ч. днес са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В резултат на сработила защита, свързана с външното електрозахранване, тази сутрин имаше временни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти. Това не е засегнало процесите по таксуване чрез бордови устройства и GPS тракери за тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона, посочват от АПИ.

Краткотрайни прекъсвания до 14:00 ч. са възможни отново поради провеждането на допълнителни тестове, допълват от пътната агенцията.

 

Тагове:

винетка апи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem