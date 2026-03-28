Калта изсъхва: Готвят ли руснаците пролетна офанзива в Украйна?

Преди няколко дни президентът на Украйна Володимир Зеленски разкри, че Русия готви мащабна пролетна офанзива. Като потвърждение започнаха интензивни сражения. Какви са изгледите тя да е успешна?

В едно от предградията на Краматорск украинските военни поддържат работилница. Двама войници тъкмо подготвят наземен дрон за следващата си акция - доставка на хранителни продукти, разказва АРД в свой репортаж от Украйна.

Командирът на частта Йосип казва пред германското издание, че този участък от фронта е тежък. Руските военни се опитват да напреднат в малки групи, а украинците правят всичко възможно, за да ги спрат.

„Има признаци, че руснаците са започнали пролетна офанзива. От обществено достъпни източници знаем, че врагът е концентрирал танкова част с най-модерно снаряжение в посока Краматорск", казва Йосип. Той допълва, че очаква руснаците да се активизират, след като калната почва изсъхне.

Водят се все по-интензивни сражения

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски отсега е наясно, че със затоплянето на времето Русия ще засилва натиска в редица точки от фронта. Интензивността на сраженията нараства.

„Окупаторите се концентрират в направлението Покровск и Олександривка, където най-често се водят сражения в момента", пише Сирски в своя канал в Телеграм. „Благодарение на професионалния и координиран подход на украинските войници офанзивните акции на противника са спирани в редица направления", цитира АРД неговите думи.

В някои участъци от фронта престрелките продължават с голяма интензивност. Според Сирски Русия е принудена да прегрупира силите си.

Без изгледи за успех?

Украинските наблюдатели също не виждат шансове за успех на руската пролетна офанзива. Според Олексий Мелник от украинския мозъчен тръст Разумков, Украйна е успяла да попречи на подготовката за планираната офанзива. „Украинските отбранителни части засилиха интензивността и ефективността на своите нападения срещу цели на 50 или 100 км разстояние. Това означава, че в момента се унищожава голяма част от руския персонал и от въоръженията", казва Мелник пред АРД.

В момента Русия практически няма възможност да концентрира офанзивни сили близо до фронта. По данни на главнокомандващия Сирски в рамките на една седмица Русия е загубила над 8 700 войници - загинали и ранени.

Русия окупира нови територии

Военният наблюдател Костянтин Машовец обаче прогнозира скорошни руски атаки срещу градовете Словянск и Краматорск. „Те вероятно ще се състоят към края на пролетта или началото на лятото", написа Машовец във Фейсбук. Но наблюдателят не смята, че подобно нападение би имало особен успех, тъй като преди това руснаците трябва да превземат град Лиман - нещо, което досега не им се е отдало.

Въпреки украинските успехи обаче Русия продължава да окупира нови територии. Както пишат украинските блогъри от Deep State (картата на войната в Украйна - б.ред.), Русия е завладяла територии в югоизточния регион Запорожие. Тя е отбелязала напредък и в района на Харков в последните дни.

Украинците биха могли да отбележат по-големи успехи, ако разполагаха с необходимите средства за това, смята военният експерт Мелник, цитиран от АРД. Неговото мнение е, че украинските военни разполагат с твърде малко ракети и крилати ракети със среден обсег.

Войната в Иран - новото предизвикателство

Много наблюдатели смятат, че проблеми за Украйна поражда паралелно протичащата война в Близкия изток. САЩ неизбежно ще предоставят на Украйна по-малко оръжия, тъй като самите те имат нужда от тях за войната срещу Иран.

Това обаче не е катастрофа, казва Мелник. „Днес вече все повече потребности на украинската отбрана се покриват от местната индустрия и от производството на нашите европейски партньори." Поради това ако оръжията от САЩ са по-малко, това ще е допълнително предизвикателство, но не и обрат във войната.

В Краматорск командирът Йосип се надява на следващи военни помощи от чужбина. „Липси има най-вече в противовъздушната отбрана", посочва той пред АРД. Повече от четири години след началото на голямата руска инвазия войниците са изтощени, отбелязва Йосип.

„За да бъда честен, настроението е доста негативно." Повечето са били мобилизирани, дошли са от цивилния живот, обяснява той. „Те са си мислили, че войната ще свърши бързо." Въпреки това неговите хора ще издържат и ще свършат работата си, уверен е Йосип.