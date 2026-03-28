Лудост! Две нощувки в Пловдив стигнаха 3300 евро, въртят се схеми за рок лятото

Да намериш място за преспиване в Пловдив покрай рок фестивалите в града е обречена кауза. Всъщност има единични предложения в платформите за настаняване, но цените са космически и трудни за преглъщане - между 500 и 3300 евро за две нощувки.

Това лято под тепетата има няколко феста с популярни банди, които привличат меломани от цял свят. Два тридневни рок фестивала ще се проведат на гребната база през втората половина на юли, а на Античния театър на 18 юли американското сопрано Надин Сиера ще дебютира пред българска публика в операта на Верди "Травиата".

Легловата база обаче е разпродадена още преди година, съобщават от Община Пловдив.

В момента на пазара има десетина оферти за настаняване в периода 17-19 юли, а най-високата цена за две нощувки в частен апартамент е близо 3300 евро, съобщава БНТ.

Заради музикалните събития, местата за настаняване в Пловдив са разпродадени на приемливи за лятото цени отдавна. Между 100 и 200 евро, което е абсолютно нормално за града. Датите през юли са изчерпани преди година, каза Мариела Балчева, член на УС на Сдружението на хотелиерите.

Организаторът на един от фестивалите е информирал Община Пловдив, че се забелязват нелоялни практики като отмяна на направени вече резервации и пускането им на по-високи цени.

Зам.-кметът на Пловдив Пламен Панов разкри, че става за 50 до 60% надценка от обикновената цена.

От пловдивското Сдружение на хотелиерите, които управляват около 50 процента от цялата леглова база в града под тепетата, отричат техни членове да участват в подобни схеми

"Това, което мога да подтикна хората да правят, че ако се съмняват в такива нелоялни практики да се обърнат към КЗП или КЗК, за да могат да се проверят тези случаи и да се предотвратят. Нашето желание е Пловдив в никакъв случай да не губи тези фестивали", каза Балачева.

За музикалните фенове, които тепърва ще търсят места за настаняване, алтернативите са близките градове Асеновград, Пазарджик и Карлово.

Рок фестивалите

Пловдив ще бъде домакин на феста PHILLGOOD между 17 и 19 юли. Гребната база ще се превърне в сцена за три дни.

Ето кои ще са бандите:

PHILGOOD – ГЛАВНА СЦЕНА

17 юли: Just Mustard, The Subways, Wolf Alice и The Cure

18 юли: Los Bitchos, Sleaford Mods, Kneecap и Gorillaz

19 юли: Son Lux, Einstürzende Neubauten, Suede и Moby

PHILLCOOL

17 юли: Ali, Bulgarian Cartrader, Perturbator и Клас

18 юли: Jin Monic, Гена / Жлъч, Hayes & Y и Apache & Brass Orchestra

19 юли: Hug or Handshake, Lunikk, Kadebostany и Thievery Corporation

PHILLRAVE

17 юли: Ison, Erol Alkan, Acid Arab, Daniel Avery

18 юли: Raredub, KiNK, HAAi, Sofia Kourtesis

19 юли: Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens, Swimming Paul

От 24 до 26 юли пък ще се проведе най-силният рок фест у нас - Hills of Rock. Цялата му програма вижте тук.