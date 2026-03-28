Яко или подигравка? Създадоха с ИИ чалга кавър на "Bangaranga" ВИДЕО

Вижте делото на изкуствения интелект

28.03.2026 | 11:55 ч. Обновена: 28.03.2026 | 12:02 ч. 8
Българската песен за "Евровизия" - "Bangaranga", вече се сдоби и с чалга версия. Тя не е дело на някои от стотиците ни оркестри, а на изкуствен интелект.

Видеото, което се разпространява в YouTube, също е създадено с ИИ. Зад този "кавър" стои Марио Манев. 

"България има своя достоен представител на „Евровизия“ – атрактивната Дара! Песента BANGARANGA е всичко, което конкурсът обича – артистичност, самоувереност, лесно запеваема мелодия, модерно звучене и леки етномотиви. Аз реших да се концентрирам върху последното и да го усилвам максимално! Затова в моята версия електронните бийтове остават на заден план, а на преден план излиза ромски оркестър", гласи описанието на клипа в канала „2Iоор АI“, казва създателят.

А онлайн потребителите са раздвоени - едни смятат чалга версията за готина, а други я смятат като подигравка към създателите на песента.

ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

