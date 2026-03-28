Иран взе на прицел американски кораб близо до пристанище в Оман

САЩ и Израел удариха най-големия стоманодобивен завод

28.03.2026 | 12:32 ч. 9
Снимка: Reuters

Иранската армия обяви, че е взела на прицел американски кораб близо до пристанище в Оман, предаде Франс прес

Става дума за атакуван американски логистичен кораб, намирал се в района на пристанище "Салала", което е едно от главните в страната.

Новината за атаката беше съобщена от Ебрахим Золфагари, говорител на централното военно командване на Иран.

Междувременно производството в най-големия стоманодобивен завод в Иран бе преустановено след израело-американски удари по него.

Според изявление на компанията „Хузестан стийл къмпани“, базирана в Югозападен Иран, производствените вериги на завода са спрели, след като няколко производствени цеха и инсталации са били засегнати при ударите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

войната в иран сащ кораб
