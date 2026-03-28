Иран взе на прицел американски кораб близо до пристанище в Оман

Иранската армия обяви, че е взела на прицел американски кораб близо до пристанище в Оман, предаде Франс прес
Става дума за атакуван американски логистичен кораб, намирал се в района на пристанище "Салала", което е едно от главните в страната.
Новината за атаката беше съобщена от Ебрахим Золфагари, говорител на централното военно командване на Иран.
Междувременно производството в най-големия стоманодобивен завод в Иран бе преустановено след израело-американски удари по него.
Според изявление на компанията „Хузестан стийл къмпани", базирана в Югозападен Иран, производствените вериги на завода са спрели, след като няколко производствени цеха и инсталации са били засегнати при ударите.