Полезни закуски за хормоналното здраве

Започването на деня с правилната закуска може да окаже силно влияние върху цялостното ви здраве, особено що се отнася до хормоналния баланс. Експертите подчертават, че консумацията на богати на хранителни вещества, противовъзпалителни ястия сутрин помага за регулиране на ключови хормони като инсулин, прогестерон и естроген, като същевременно повишава енергийните нива и подобрява настроението. Диетологът Ловнийт Батра сподели три варианта за закуска, предназначени да подкрепят хормоналното здраве. Това са ястия, които правят повече от това просто да задоволяват вкусовите ви рецептори:

Купа с просо, ядки и семена

Просото е богато на желязо (помага в борбата с умората), калций (подпомага менструалното здраве) и триптофан (аминокиселина, която естествено повишава настроението). Тиквените семки и ленените семена добавят магнезий, омега-3 мастни киселини и лигнани към купата, хранителни вещества, известни с това, че поддържат критичния баланс между прогестерон и естроген.

Ловнийт споделя бърза рецепта за здравословната купа: варете просо (1/4 чаша) с вода (1/2 чаша), докато стане гладка каша, добавете щипка канела, ако желаете, и след това поръсете с печени ядки и семена за хрупкавост и допълнителни хранителни вещества.

Моринга, просо и чътни от амла

Следващото в списъка на Ловнит е моринга, просо и чили, друг лек и мощен вариант. Морингата съдържа кверцетин и изотиоцианати, съединения, известни с това, че намаляват възпалението и подобряват инсулиновия баланс. Това ястие поддържа стабилни нива на кръвната захар, като същевременно подпомага здравето на щитовидната жлеза, когато се комбинира с просо, нискогликемична зърнена култура с високо съдържание на фибри и магнезий. Чътнито от амла, което се приготвя с мента и кориандър, добавя витамин С и полифеноли, които повишават имунитета и помагат за детоксикацията на естрогена.

Бързо приготвяне: оформете тънко тесто с просото и морингата, изпечете го като палачинка и го сервирайте с дипа от амла.

Източник: 3 закуски за хормонално здраве